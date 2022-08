BL : le Borussia Dortmund s'offre le choc contre le Bayer Leverkusen

Reprenant hier avec un choc entre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort largement dominé par les Bavarois, la Bundesliga offrait un autre duel au sommet pour cette première journée. Ainsi, le Borussia Dortmund recevait le Bayer Leverkusen pour un duel entre le 2e et le 3e de la saison passée. Très vite, Karim Adeyemi testait le gardien (10e) puis le ballon revenait dans les pieds de Marco Reus pour l'ouverture du score des Marsupiaux (1-0, 10e). Alors que Robert Andrich (13e) et la recrue de Dortmund Karim Adeyemi (23e) sortaient sur blessure, le match s'animait. Patrik Schick passait proche d'égaliser (20e) et Marco Reus répondait avec un beau tir croisé pour Dortmund (21e). Équilibrée, cette rencontre était marquée par un joli mouvement de Moussa Diaby qui se jouait de Raphaël Guerreiro mais manquait de justesse dans sa dernière passe (36e).

En seconde période, on repartait sur de bonnes bases et Thorgan Hazard d'une très belle frappe obligeait Lucas Hradecky à réaliser un arrêt de grande classe (50e). Le Bayer Leverkusen se mettait ensuite à pousser très fort avec une frappe de Patrik Schick repoussée par Gregor Kobel (53e) puis un but d'Exequiel Palacios refusé pour hors-jeu (53e). Sollicité, Patrik Schick a multiplié les tentatives (63e et 68e) mais il est tombé à chaque fois sur le portier adverse. Puis sur un débordement sur la gauche de la surface, Sardar Azmoun a provoqué un but contre son camp, finalement refusé pour hors-jeu (81e). Reculant mais tenant bon, le Borussia Dortmund a même profité d'une faute de main de Lucas Hradecky en dehors de sa surface qui a provoqué l'exclusion du Finlandais (90e +2), Edmond Tapsoba l'a remplacé dans les cages. Le Borussia Dortmund s'impose finalement 1-0 contre le Bayer Leverkusen.