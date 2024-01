L1 : Laure Boulleau tacle Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (38 ans) fait les beaux jours de la Saudi Pro League depuis un an. Joueur d’Al-Nassr, il est aussi ambassadeur du championnat et de l’Arabie saoudite. Pour beaucoup, c’est certainement l’une des raisons qui l’a poussé à tacler la Ligue 1 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards vendredi. «La Ligue saoudienne n’est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. (…) Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, je sais ce que je dis. C’est mon avis.» Une sortie qui a fait réagir dans l’Hexagone.

La suite après cette publicité

Lors du Canal Football Club sur Canal+, Laure Boulleau a fait part de son incompréhension. «J’ai été hyper étonnée de sa communication. Pourquoi s’attaquer à la Ligue 1 ? Parce que Lionel Messi a joué ici ? Je me suis posée la question, pourquoi il a cité la Ligue 1 et pas d’autres championnats. Je trouve déjà que ce n’est pas de son niveau de dire ça. Je pense qu’il a joué dans plein d’autres championnats, sauf celui-là, donc je trouve ça nul. Ce n’est pas le championnat qu’il connaît le mieux. Franchement, on regarde les matches de Saudi Pro League et je pense honnêtement que ce n’est pas vrai. Je pense que c’est une phrase de communication, d’orgueil. Il a beaucoup d’ego. Mais ça ne m’empêche pas d’aimer beaucoup Cristiano Ronaldo, mais ce genre de déclarations je n’aime pas du tout.» Mais cela ne fera certainement pas changer d’avis CR7.