Ligue des Champions : l'équipe type des huitièmes de finale retour

On connaît désormais les huit équipes qui disputeront les quarts de finale de la compétition. On retrouve trois clubs anglais, trois espagnols, ainsi qu'une formation allemande et une écurie portugaise. Si l'élimination du Paris Saint-Germain a logiquement été le duel qui a le plus fait parler, on a aussi eu d'autres retours intéressants, comme ce choc entre Manchester United et l'Atlético de Madrid à Old Trafford. Et justement, dans ce duel entre Red Devils et Colchoneros, un homme a brillé. C'est Jan Oblak, le portier de notre onze type. Un peu en-dessous cette saison, le gardien du club de la capitale espagnole a réalisé plusieurs interventions décisives sur sa ligne, face à Elanga en tout début de partie notamment. À noter que Geronimo Rulli (Villarreal) aurait aussi pu avoir sa place pour les mêmes raisons.

En défense, il y a un autre joueur de l'Atlético de Madrid : Renan Lodi. Sur le flanc gauche de la défense du Cholo Simeone, le Brésilien a encore fait très mal, allant jusqu'à marquer le but de la victoire. Sur les phases défensives, il a ensuite été très solide. Son pendant à droit est Cesar Azpilicueta, qui a aussi fait trembler les filets face au LOSC, en plus d'avoir rendu une copie très propre. Dans l'axe de la défense, place à Sebastian Coates, le défenseur uruguayen du Sporting, décisif pour empêcher Manchester City de s'imposer sur ce retour, avec plusieurs duels remportés face aux attaquants mancuniens. Pau Torres complète ce duo dans la charnière, puisque l'international espagnol a été excellent face à l'attaque de la Juventus, et a également marqué le but du break.

Une sacrée attaque

Dans l'entrejeu, un autre joueur du Sous-Marin Jaune : Etienne Capoue. Le Français a été impérial dans l'entrejeu face à la Vieille Dame, étant dans tous les bons coups au milieu, brisant de nombreuses lignes et réalisant plusieurs interventions de qualité. Devant lui, Hector Herrera. Dans un registre similaire, le joueur mexicain de l'Atlético de Madrid a dominé ses vis-à-vis de Manchester United sur la double-confrontation avec un match retour excellent. Enfin, un artiste pour distribuer le jeu. Face au PSG, Luka Modric a livré une très belle partition, délivrant plusieurs très bons ballons bien sentis pour ses attaquants, surtout en deuxième période.

En attaque, vous vous y attendez, Karim Benzema est présent. Un triplé, rien que ça, qui a permis au Real Madrid de faire pencher la balance en sa faveur et d'éliminer le Paris Saint-Germain. Le Français n'a pas trahi son rôle de leader offensif de l'attaque merengue. À ses côtés, on retrouve Robert Lewandowski, auteur lui aussi d'un triplé, face à Salzbourg, en moins d'une demi-heure. De quoi offrir la qualification aux siens après un match aller plutôt équilibré. Enfin, pour compléter ce joli trio offensif, place à Leroy Sané, auteur d'un joli but et de deux passes décisives avec les Bavarois contre l'équipe autrichienne. Leurs partenaires Kingsley Coman ou Thomas Müller auraient aussi pu figurer dans ce onze puisqu'ils ont eux aussi brillé.