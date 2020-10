L'Atlético Madrid en contacts avancés avec Geoffrey Kondogbia !

La fin du marché estival est toujours pleine de rebondissements. Alors que tout le monde évoquait un transfert de Thomas Partey, le milieu de l'Alético Madrid, vers Arsenal. Finalement, il a fallu attendre le dernier jour, lundi, pour que les Gunners se décident à payer la clause libératoire du Colchonero pour le récupérer. Inutile de dire que les Matelassiers l'avaient très mauvaise.

Le club de la capitale espagnole doit donc maintenant se renforcer et dispose d'un mois pour trouver un joueur capable d'évoluer dans l'entrejeu. Selon les informations de As, Diego Simeone aurait coché le nom du Français de 27 ans, qui évolue au Valencia CF, Geoffrey Kondogbia. Grâce au transfert de Partey (50 M€), l'Atlético dispose d'une petite marge économique capable de faire plier les Valencians.

Il pourrait connaître son 3e club espagnol

Selon nos informations, l'affaire est même plutôt bien engagée puisque les Colchoneros auraient d'ores et déjà un accord avec le joueur. Resterait donc plus qu'à trouver un accord avec sa formation, qui a déjà perdu notamment Dani Parejo (Villarreal) cet été. L'ancien de l'AS Monaco et du FC Séville, à qui il reste deux ans de contrat, serait évalué à environ 25 millions d'euros pour cet été.

L'Atlético a déjà recruté Lucas Torreira cet été, mais le considérait plus comme un joueur capable d'évoluer avec Thomas Partey et non comme un remplaçant de ce dernier. Le départ du milieu n'a donc pas été compensé et c'est avec Geoffrey Kondogbia que les dirigeants espagnols comptent le faire. Si le transfert s'effectue, le milieu international français connaîtra donc son troisième club ibérique (Séville, Valence et donc Atlético).