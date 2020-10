L'Atlético de Madrid est fou de rage après le transfert tardif de Thomas Partey

La suite après cette publicité

Une progression linéaire et un rôle de plus en plus important. Au fil des années, Thomas Partey est devenu un élément fondamental dans l'Atlético de Madrid composé par Diego Simeone. Mais à 27 ans, l'international ghanéen (27 sélections) n'était pas contre un nouveau challenge après tant d'années passées en Liga. Cela tombait bien, Arsenal s'intéressait fortement à lui depuis plusieurs mois.

L'intérêt des Gunners a filtré très vite, d'autant que Mikel Arteta ne semblait pas vouloir s'appuyer sur des joueurs comme Guendouzi ou Lucas Torreira... prêté à l'Atlético avec option d'achat. Les relations entre les deux clubs apparaissaient donc comme cordiales. Jusqu'à ce que les dirigeants d'Arsenal partent déposer les 50 M€ de la clause libératoire auprès de la Ligue espagnole à 32 minutes de la fermeture du marché des transferts lundi soir, sans prévenir l'Atlético de Madrid.

La manière de faire d'Arsenal a totalement déplu

Le club espagnol est totalement abattu, raconte As, alors qu'il pensait finalement conserver son joueur, titulaire lors des deux dernières rencontres de Liga. Diego Simeone, voyant qu'Arsenal n'avait pas levé la clause les semaines précédentes, était persuadé de pouvoir compter sur Partey cette saison et avait même évoqué avec Lucas Torreira, lors de sa discussion avant sa signature, sa volonté de l'associer au Ghanéen régulièrement dans l'entrejeu.

La manière de faire d'Arsenal passe donc très mal côté madrilène. Le joueur n'est pas épargné non plus, puisque lui aussi n'a pas prévenu les Colchoneros qu'il allait bien être acheté. L'Atlético a perdu un joueur fondamental sans pouvoir se retourner sur le mercato. Ce qui remet en cause sa gestion du mercato et son manque d'anticipation, tout comme le système de clause libératoire qui pénalise parfois les clubs espagnols.