Premier League : à quoi faut-il s’attendre pour la saison 2023-2024 ?

Difficile de ne pas penser à un nouveau titre de Manchester City tant les Sky Blues se sont accaparé cette récompense avec 5 sacres sur les 6 dernières saisons. Cette saison 2023/2024 pourrait ne pas échapper à la règle. Déjà l’équipe reste qualitative et quantitative même si les pertes d’Ilkay Gündogan (FC Barcelone) et de Riyad Mahrez (Al Ahli) ne sont pas à minimiser. Toutefois avec une colonne verticale identique soit Ruben Dias - Rodri - Bernardo Silva - Kevin De Bruyne - Erling Haaland, ça permet de voir venir. Ce dernier a d’ailleurs totalement écrasé la Premier League l’an passé (36 buts et 8 offrandes en 35 matches) et la principale interrogation sera sur l’intégration plus importante de Julian Alvarez à ses côtés. Les Mancuniens qui ont aussi recruté les deux Croates Josko Gvardiol et Mateo Kovacic ont su se renforcer à d’autres postes. À noter que cette année pourrait être marquée par une plus grande prise de responsabilité des jeunes pépites formées au club comme Phil Foden (23 ans), Taylor Harwood-Bellis (21 ans), Cole Palmer (21 ans), James McAtee (20 ans) ou encore Rico Lewis (18 ans).

Dauphin des Mancuniens l’an dernier, Arsenal va vouloir continuer à mettre la pression sur les Cityzens et réduire son retard sur ces derniers. Cela s’est notamment vu lors d’un Community Shield relevé et finalement remporté par les Gunners (1-1, 4-1 aux Tab). Arsenal est de nouveau ambitieux et a misé sur la qualité plutôt que la quantité. Disposant d’une équipe rodée, jeune et en progrès, le club du nord de Londres épouse totalement le projet de Mikel Arteta. Aucun départ n’est à déplorer mis à part celui de Granit Xhaka au Bayer Leverkusen, mais il a été vite compensé par l’arrivée de Declan Rice en provenance de West Ham pour 117 millions d’euros. Arsenal a aussi réalisé deux autres coups avec Kai Havertz qui est arrivé de Chelsea pour 75 millions d’euros et Jurriën Timber l’ancien défenseur central de l’Ajax Amsterdam. Trois recrues qui se sont déjà bien intégrées dans le onze et qui pourraient être suivies de David Raya, actuel portier de Brentford.

Manchester United pour assumer ses ambitions, Liverpool et la révolution rouge

Troisième la saison passée pour la première année d’Erik ten Hag à la tête du club, Manchester United doit désormais confirmer. Autour d’une défense bien en place avec la paire Lisandro Martinez - Raphaël Varane, le technicien néerlandais a fait le choix fort de ne pas garder David De Gea au profit d’André Onana. Le portier camerounais sort d’une saison pleine avec l’Inter Milan où il a atteint la finale de la Ligue des Champions et sa qualité balle au pied pourrait changer le visage défensif des Red Devils. Au milieu, Mason Mount est arrivée de Chelsea pour apporter un profil technique différent et compense le départ de Marcel Sabitzer. Enfin devant, le manque d’un attaquant référent a été un des gros problèmes de la saison dernière. Arrivé de l’Atalanta pour 75 millions d’euros, le buteur danois Rasmus Højlund aura une grosse pression et devra assumer son nouveau statut.

Rival historique de Manchester United, Liverpool voudra digérer sa cinquième place décevante de l’an dernier. Si les Reds partent de plus loin que les trois autres, ils ont aussi de l’avance sur le reste de la concurrence et peuvent ainsi espérer d’un retour de flamme. Déjà, des éléments qui ont connu beaucoup de blessures l’an passé comme Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara, Diogo Jota ou encore Luis Diaz peuvent espérer un tout autre exercice. De plus, les recrues de la saison passée comme Cody Gakpo et Darwin Núñez ont depuis pu s’adapter d’une meilleure manière. Jürgen Klopp a aussi trouvé une autre animation avec un Trent Alexander-Arnold délesté d’une partie des tâches défensives et Mohamed Salah reste sur un début d’année 2023 de qualité. La question réside au milieu du terrain. Les recrutements d’Alexis MacAllister (Brighton) et Dominik Szoboszlai (Leipzig) sont qualitatifs et excitants. Roméo Lavia a aussi de fortes chances de débarquer de Southampton. Toutefois les pertes de Jordan Henderson, James Milner, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain et Fabinho au cours d’un même été a assaini ce secteur sur le plan quantitatif, mais peut-être aussi laissé un petit vide d’un point de vue qualitatif.

Newcastle doit confirmer, Chelsea et Tottenham veulent se rattraper

Surprise de la saison dernière, Newcastle a su s’emparer du top 4 et confirme sa montée en puissance d’un point de vue national. S’il faudra apprendre à jongler avec la Ligue des Champions, les seuls départs, Allan Saint-Maximin (Al-Ahli) et Chris Wood (Nottingham Forest) ne concernent que des éléments secondaires de l’effectif. Comme souvent avec Newcastle, les profils sont très ciblés et on préfère miser cher, mais sur peu de joueurs. C’est ainsi que pour plus de 150M€ sont arrivés Sandro Tonali (AC Milan) dans l’entrejeu, Tino Livramento (Southampton) en défense et Harvey Barnes (Leicester) en attaque. Trois éléments d’avenir qui apporteront une vraie concurrence à court, moyen et long terme à l’effectif de l’architecte Eddie Howe. La colonne vertébrale Sven Botman - Fabian Schär - Bruno Guimarães - Alexander Isak risque de rapidement prendre en épaisseur avec d’autres éléments. De plus, Anthony Gordon arrivé d’Everton l’an dernier sort d’un excellent Euro U21 et aura à cœur d’enfin prendre une place plus importante dans l’effectif.

Gros naufrage de la saison dernière suite à plus de 600 millions d’euros de dépenses sur les deux derniers mercatos pour une piteuse 12e place, Chelsea a adopté une autre stratégie. Continuant de s’appuyer sur le long terme avec les Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Benoît Badiashile, Noni Madueke et Malo Gusto ainsi que des cadres comme Reece James, Thiago Silva et Ben Chilwell, les Blues ont surtout dégraisser cet été puisque plus de 250 millions d’euros ont été récupérés avec les départs de Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Ethan Ampadu et Ruben Loftus-Cheek. Cet argent n’a pas été intégralement dépensé et cela a permis de recruter Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu et Robert Sanchez. Si on ajoute le retour de prêt de Levi Colwill, les Londoniens ont un matériel intéressant à la disposition du nouveau coach Mauricio Pochettino, mais cela risque de prendre du temps à se mettre en place. Autre interrogation, la blessure de Christopher Nkunku qui nécessite un renfort offensif. De plus, l’entrejeu reste assez peu garni et les Londoniens tentent d’aller chercher Moisés Caicedo à Brighton.

Suspendu à la décision d’Harry Kane, Tottenham partirait bien moins armé sans son buteur anglais. Toujours au club pour le moment, la star des Spurs a vu des renforts de poids arriver. Suite à la décevante huitième place de l’an dernier, le club londonien veut faire mieux et a déjà apporté de belles retouches à son effectif. Déjà, le poste d’entraîneur a été pourvu par l’Australien Ange Postecoglou champion d’Écosse avec le Celtic Glasgow. Ce dernier a pu compter sur un mercato record de plus de 200 millions d’euros où Manor Solomon (Shakhtar Donetsk), Ashley Phillips (Blacburn), Alejo Véliz (Rosario Central), Guglielmo Vicario (Empoli), Micky van de Ven (Wolfsbourg) et James Maddison (Leicester) sont arrivés tandis que les options d’achats de Pedro Porro (Sporting) et Dejan Kulusevski (Juventus) ont été levées. Se délestant de poids morts comme Harry Winks et Lucas Moura, Tottenham entre dans un nouveau cycle et la saison prochaine laisse place à la curiosité. La question Harry Kane demeurant, les performances de Cristian Romero, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Højbjerg et Heung-min Son seront particulièrement attendues.

Brighton, Aston Villa et Brighton sur leur lancée

Pour les places européennes, d’autres formations peuvent se mêler à la lutte. On pense notamment au Brighton & Hove Albion de Roberto De Zerbi qui avait fait sensation l’an dernier avec une belle sixième place. Si Alexis Mac Allister est déjà parti à Liverpool, tout comme Robert Sanchez à Chelsea, ils ont été remplacés par Bart Verbruggen (Anderlecht) et Mahmoud Dahoud (Dortmund). Si on ajoute un renfort d’expérience avec James Milner (Liverpool) et les Brésiliens Joao Pedro (Watford) et Igor (Fiorentina), c’est un nouvel exercice excitant qui se prépare chez les Seagulls. Une incertitude demeure, l’avenir de Moisés Caicedo qui fait l’objet d’une lutte intense de Chelsea. Revigorant Aston Villa l’an dernier, Unai Emery tentera de faire mieux que la septième place de la saison passée. Le coach espagnol peut pour cela s’appuyer sur un mercato excitant puisque Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Pau Torres (Villarreal) et Youri Tielemans (Leicester) sont arrivés. Ne connaissant pas de départ important, le club de Birmingham continuera de s’organiser autour d’Ollie Watkins, Jacob Ramsey, Douglas Luis, Boubacar Kamara ou encore Tyrone Mings pour espérer monter encore un peu au classement.

Vainqueur de la dernière Ligue Europa Conference qui lui permet de disputer cette saison la Ligue Europa, West Ham doit maintenant montrer une régularité en championnat. Pour le moment, le mercato rassure moyennement avec des ventres comme Declan Rice (Arsenal), Gianluca Scamacca (Atalanta) et Nikola Vlasic (Torino), en attendant peut-être Lucas Paqueta. David Moyes dispose néanmoins d’un effectif intéressant et stable depuis des années avec plusieurs éléments établis en Premier League comme Nayef Aguerd, Kurt Zouma, Tomas Soucek, Pablo Fornals, Jarrod Bowen ou encore Michail Antonio. Harry Maguire pourrait d’ailleurs débarquer. Manquant de peu la marche européenne l’an dernier avec une neuvième position, Brentford s’organisera autour de sa star qui est son coach Thomas Frank. Le technicien danois qui réalise un travail énorme depuis quelques années peut se satisfaire d’un effectif qui a peu bougé. Si David Raya se dirige vers Arsenal, son départ a été anticipé par l’arrivée de Mark Flekken en provenance de Fribourg. La défense s’est aussi renforcée avec l’Irlandais Nathan Collins. S’appuyant sur Vitaly Janelt, Christian Norgaard et Mathias Jensen dans l’entrejeu, mais aussi Bryan Mbeumo devant, Brentford aura des arguments. Sacré coup dur néanmoins avec la suspension d’Ivan Toney pour la première partie de saison pour avoir effectué des paris sportifs.