Mercato : accord trouvé entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike !

16 juillet 2022, le PSG officialisait l’arrivée d’Hugo Ekitike, le prometteur attaquant français qui débarquait alors du Stade de Reims avec l’étiquette de la grosse révélation de Ligue 1. 13 mois plus tard, l’aventure parisienne du natif de Reims est déjà sur le point de se terminer. La faute à une concurrence effrénée au PSG et aux désidératas de la direction du club de la capitale et plus précisément de Luis Campos qui a clairement fait comprendre au n°44 du PSG qu’il était temps pour lui de se trouver un nouveau club.

Si Hugo Ekitike s’accrochait toujours au rêve de s’imposer à Paris, ce dernier s’est fait une raison et a ouvert la porte à un départ. Ces dernières semaines, plusieurs clubs avaient nourri l’idée de s’offrir les services de l’ancien Rémois. Le RC Lens via Grégory Thil a longtemps pensé à lui avant de se diriger finalement vers Elye Wahi. Mais c’est à l’étranger que les pistes étaient les plus chaudes, principalement du côté de West Ham et de l’Eintracht Francfort.

Francfort trouve un accord avec le PSG mais pas encore avec Ekitike

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, une prise de contact concrète a eu lieu entre les Hammers et le joueur. Si l’intérêt est toujours concret pour West Ham, aucune offre officielle n’est encore parvenue sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi. Ce qui n’est pas le cas de Francfort qui vient de gagner une première bataille dans la course à la signature du très prometteur buteur du PSG, auteur de 4 buts et de 4 passes décisives l’an passé avec le club parisien.

Selon nos informations, le PSG et le club allemand ont trouvé un accord concernant le transfert d’Hugo Ekitike, sans doute pour remplacer un Randal Kolo Muani, sur le départ… au PSG. Reste désormais à trouver un accord avec le joueur qui était sur le banc de touche samedi soir pour le match face au RC Lens (3-0), Luis Enrique lui préférant Marco Asensio, un milieu de terrain pour suppléer Gonçalo Ramos blessé. L’épilogue de ce feuilleton estival est bientôt proche…