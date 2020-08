OM : les précisions du clan Andi Zeqiri

La suite après cette publicité

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Andi Zeqiri (21 ans), attaquant international Espoirs suisse (6 capes, 5 buts) de Lausanne Sport (22 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), a vu son représentant mettre les choses au point dans les colonnes du quotidien suisse Le Matin.

« Oui, j’ai eu des contacts avec Marseille, parce que je connais des gens là-bas depuis plusieurs années, et cela concerne notamment Zeqiri. Mais c’est resté au stade de la prise de renseignements. Ce n’est pas plus avancé qu’avec la trentaine d’autres clubs avec qui j’ai discuté depuis quelques mois. Ce qui a été annoncé n’est pas fondé», a lâché Michel Urscheler, expliquant qu'«Andi (sous contrat jusqu'en juin 2021) est un jeune joueur donc on s’est dit qu’on prendrait notre temps pour bien faire les choses. Trouver le bon club à cet âge-là, c’est difficile».