Le Napoli en passe de finaliser un énorme coup avec Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Cet été, tous les regards seront tournés vers le Napoli. Le club du président Aurelio De Laurentiis est (très) bien parti pour décrocher le troisième Scudetto de son histoire et son aventure en Ligue des Champions n’est pas terminée. Résultat : plusieurs de ses stars seront très convoitées. Notamment par le Paris Saint-Germain. Nous vous avons évoqué en exclusivité l’intérêt des Franciliens pour Victor Osimhen. Le serial buteur nigérian est considéré par Luis Campos comme une arme pouvant atténuer la Mbappé dépendance.

L’ancien Lillois n’est pas le seul Napolitain pisté puisque nous vous annoncions hier que le défenseur central sud-coréen Kim Min-jae figurait également sur la liste des cibles estivales parisiennes. Lui ne fait pas partie des pistes du PSG, mais Khvicha Kvaratskhelia (22 ans) a vu sa cote exploser. Recruté l’été dernier par les Partenopei pour 10 M€, l’ancien pensionnaire du Rubin Kazan signe la meilleure saison de sa carrière. Insaisissable sur son côté gauche, Kvaratskhelia a inscrit 14 buts et délivré 16 passes décisives en 30 apparitions, toutes compétitions confondues.

À lire

Naples : rien n’arrête le phénomène Khvicha Kvaratskhelia !

Kvaratskhelia bientôt parmi les plus hauts salaires du Napoli

Inutile de préciser donc que de nombreux grands clubs ne tarderont pas à se pencher sur son cas. Mais en attendant, le Napoli est en train de réussir un joli coup. Selon nos informations, le club italien va prolonger sa pépite géorgienne d’un an, soit jusqu’en 2028. En termes de salaire, « Kvara » passera de 1 M€ à 2,5 M€ annuels. Ses émoluments pourraient même atteindre 4 M€ par saison, bonus compris. Un salaire qui peut paraître dérisoire pour la majorité des grands d’Europe, mais qui est imposant pour une formation comme le Napoli. Joueur le mieux payé de l’effectif, Osimhen touche 5 M€ bonus compris par an à tire de comparaison.

La suite après cette publicité

Enfin, concernant une possible revente, le Napoli serait ouvert à partir de 2024, mais il faudra payer le prix fort. Aucune clause libératoire n’est prévue et les Italiens ont déjà fait savoir qu’ils réclameront au moins 100 M€, surtout si le Géorgien continue à émerveiller tout son monde. Mais pour le moment, Khvicha Kvaratskhelia se sent comme à la maison au Napoli et a donc préféré prolonger plutôt que de faire grimper les enchères et de chercher à rejoindre rapidement une écurie plus huppée. Ce ne sont pas les romantiques du football qui s’en plaindront.