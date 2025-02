Man City : Jack Grealish passe aux aveux

En 2024, Jack Grealish a vécu des moments difficiles. Déclassé à Manchester City, l’Anglais, qui n’a pas participé à l’Euro avec l’Angleterre, a connu une très longue période de disette. Interrogé par le Daily Mail, l’ancien joueur d’Aston Villa a évoqué son passage à vide. « L’année dernière, toute l’année, était bizarre parce que ma petite fille est née, mais à part ça, ça a été l’une des années les plus difficiles, probablement l’année la plus difficile de ma vie pour de nombreuses raisons, sur et en dehors du terrain. J’ai trouvé cela très difficile. Mais c’est une nouvelle année, une sorte de nouveau départ, et j’espère pouvoir continuer à partir de là.»

La suite après cette publicité

Après avoir reconnu qu’il était dans le dur, il a ajouté : «j’ai l’impression que lors de mes derniers matches, contre Palace, Salford et Leyton Orient, j’essaie d’être plus impliqué en ce quo concerne les buts et les passes décisives. Je veux commencer à jouer plus souvent et avoir un rythme, comme je le faisais il y a quelques années lorsque je jouais beaucoup de matches d’affilée. Parfois, j’ai du mal à entrer et sortir des matches, sans vraiment jouer. J’espère pouvoir continuer à bien m’entraîner et à jouer encore quelques rencontres.» Il pourrait jouer demain soir contre le Real Madrid en Ligue des champions. «C’est la beauté de ce monde dans lequel nous vivons : nous passons de Leyton Orient samedi au Real Madrid mardi.» Grealish espère bien apporter sa pierre à l’édifice pour faire plier les Merengues.