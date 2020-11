AS Roma : l'incroyable résurrection d'Henrikh Mkhitaryan

La Premier League brise des joueurs. Il suffit de demander à Angel Di Maria ou à Mesut Ozil ce qu'ils en pensent. Henrikh Mkhitaryan, joueur à la classe folle du côté du Borussia Dortmund a aussi connu des épreuves difficiles de l'autre côté de la Manche, que ce soit avec Manchester United ou avec Arsenal. En 2019, il décide de quitter Londres et de se réfugier, en prêt, du côté de l'Italie et de l'AS Roma.

Pour sa première saison, l'Arménien de 31 ans goûte à 22 rencontres (16 titularisations) marque dix buts et donne six passes décisives. Mais il connaît aussi des blessures. « L'année dernière, j'ai subi deux blessures, maintenant je vais bien et heureusement je suis constant. Je pense montrer les qualités que j'ai et remercier mes coéquipiers », a-t-il commenté au micro de DAZN après sa rencontre face au Genoa.

Cette saison, on a affaire à un autre homme. Buteur lors des matches de présaison, il se mue en buteur aussi cette saison. Un but en ce milieu de semaine contre Cluj en Ligue Europa et un triplé contre le Genoa ce dimanche, alors qu'Edin Dzeko était absent sur blessure, qui offre la victoire aux Romains. Autant dire que les fans des Romanisti n'ont d'yeux que pour lui après cette performance.

Les fans sont fous de lui

« Ils l'ont critiqué pour la condition physique de la saison dernière, mais cette année il a su se préparer au mieux, on ne l'arrête plus », « Henrikh tu es un pur diamant! Joueur d'une autre catégorie, tu fais briller la Roma aussi! », ou encore « il a beaucoup gagné, il a joué dans de grandes équipes comme le Borussia Dortmund, Manchester United et Arsenal, mais il se bat et joue comme s'il était le jeune homme qui affronte cette année en équipe première. Il est un exemple de professionnalisme, le pilier des Romains également dans les vestiaires. Je suis fier de l’avoir dans l’équipe que je soutiens », recense le Corriere dello Sport.

Mais Henrikh Mkhitaryan ce n'est pas que des buts. Cette saison, en Serie A, il a déjà délivré 4 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur devant Barella, Mertens, Chiesa, Biraghi, Leão et Soriano. En espérant que cette année les blessures le laissent tranquille, comme c'est le cas pour le moment. Si cela se poursuit, les amoureux de la Louve devraient encore se régaler en regardant leur équipe cette année.