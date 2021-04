Manchester United prépare son grand ménage des gardiens de buts

Au fil de la saison, David De Gea a perdu sa place de numéro un au profit de Dean Henderson. Le jeune gardien anglais a gagné la confiance de Ole Gunnar Solskjaer et débute désormais tous les matches. Pour Manchester United, il faudra réussir à se séparer rapidement du gardien espagnol qui touche astronomique.

Les Red Devils font partie de ses équipes qui accumulent les gardiens et les gros salaires. Manchester United dépense actuellement la somme astronomique de 670 000 euros par semaine pour cinq gardiens de but. Outre les 410 000 euros par semaine de David De Gea, les dirigeants mancuniens payent aussi le salaire de Henderson, Sergio Romero, Lee Grant et Joel Pereira. Les deux derniers cités seront libres en fin de saison. Et selon le Mirror, MU cherchent à rapidement se séparer de David De Gea à qui il reste deux ans de contrat.