OM : Gennaro Gattuso est fou amoureux du Vélodrome

L’ambiance était particulière en cette fin d’après-midi au Vélodrome. L’OM recevait l’AEK Athènes en Ligue Europa et s’est imposé 3-1 mais c’était surtout l’occasion pour les supporters des deux équipes de se retrouver. Des liens forts d’amitié existent entre les groupes ultras des deux clubs. Ils se sont même mélangés en tribune. De quoi enthousiasmer Gennaro Gattuso, qui, dans le contexte mondial actuel, a salué la belle ambiance du Vélodrome.

La suite après cette publicité

«Sur l’ambiance, quitte à ce qu’on dise que je fais le saint, je me dis que dans le monde dans lequel on vit, ce serait beau de revoir souvent ce qu’on a vu ce soir. J’aimerais voir plus de fraternité, comme on l’a vu aujourd’hui. L’ambiance était incroyable. Quand on joue dans un stade comme ça, cela te pousse. C’est une valeur ajoutée pour nous et je le rappelle toujours à mes joueurs.» Il risque d’y avoir un peu plus de tension lors de la réception de l’OL ce dimanche.