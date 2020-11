Ça chauffe entre le Brésil et le PSG pour Neymar !

« Honnêtement, je pense que ce n'est pas possible qu'il joue. On ne doit pas réfléchir. C'est la meilleure chose. S'il joue tous les matches, ça veut dire qu'il n'est pas blessé. C'est une mauvaise nouvelle, il est blessé. L'information pour moi est qu'il va revenir après la trêve. » Cette phrase était l'œuvre de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris SG, concernant Neymar. Cette déclaration faisait suite à sa blessure lors de la confrontation contre Istanbul Basaksehir.

Par conséquent, après les rencontres des championnats nationaux ce week-end, le Brésilien devrait rester en France alors que la trêve internationale va pointer le bout de son nez. Mais, de l'autre côté de l'Atlantique, dans son pays, on n’entend pas du tout les choses de cette manière. En effet, Tite, le sélectionneur auriverde, a bien décidé de faire fi de ces déclarations et disposera de sa star.

Le PSG n'aime pas l'attitude du Brésil

Selon le média Terra, les services médicaux de la Seleção sont en contact avec le joueur et le staff médical parisien et espèrent qu'il recouvrira plus vite de sa blessure afin d'être disponible pour les deux rencontres du Brésil, comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar. Toutefois, cette situation ne sied guère au champion de France en titre.

En effet, après le dernier rassemblement et les matches contre la Bolivie et le Pérou, Neymar est rentré épuisé et c'est peut-être aussi cela qui a causé sa blessure. La volonté du Brésil de vouloir à tout prix faire jouer l'ancien du FC Barcelone passe vraiment mal à Paris, où Thomas Tuchel est déjà bien embêté pour composer son onze de départ avec les blessures en cascade qui lui tombent dessus.