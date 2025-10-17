Droits TV France Espoirs : Zack Nani lâche ses vérités après les tensions entre la FFF et la LFP

On n’avait rarement vu les matchs de l’équipe de France Espoirs déchaîner autant de passions. Si la nomination de Thierry Henry sur le banc des Bleuets en août 2023 avait ravivé l’intérêt du public français, l’enthousiasme s’est nettement dissipé depuis son départ et la fin des Jeux Olympiques. En septembre, les matchs amicaux des U21 avaient d’ailleurs été diffusés sur la chaîne YouTube de la FFF, dans l’attente de trouver un nouveau diffuseur (le contrat de diffusion avec La chaîne L’Équipe a pris fin cet été).

C’est là que le créateur de contenu Zack Nani est donc entré en jeu. Déjà détenteur des droits de la Saudi Pro League, le streamer français a flairé le bon coup en rachetant les droits des matchs des Espoirs jusqu’en 2027. Une exclusivité mal passée du côté de la LFP, si tant est qu’elle réclame désormais la codiffusion de ces rencontres à la Fédération, toujours dans la perspective de remplir sa grille en période internationale. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Zack Nani a évoqué ce minipsychodrame au cœur duquel il se retrouve aujourd’hui, malgré lui.

Il ouvre la porte à la LFP

« Je ne me doutais absolument pas d’une telle tension entre la Fédé et la Ligue, observe-t-il. Si des entités au top du football français n’ont pas réussi à se parler pour faire quelque chose avant que j’obtienne les droits, c’est grave quand même… » S’il dit accorder peu d’importance à la réaction « un peu enfantine » de la LFP, il assure être ouvert à l’idée de collaborer avec. « Depuis le début de la semaine, c’est : "la Ligue s’étonne", "la Ligue n’est pas contente"… Mais est-ce que la Ligue est venue me parler pour trouver les contours de quelque chose qui pourrait leur permettre d’atteindre leurs objectifs ? Non (…). Si la Ligue est si intéressée, j’ai hâte qu’on se pose autour d’une table pour voir comment satisfaire tout le monde. »

Il ajoute : « je suis ouvert à la discussion pour trouver un accord qui permette à Ligue 1+ d’avoir les Espoirs. Ils ne sont pas sur les mêmes enjeux que moi puisqu’il faut un abonnement. Je ne les vois pas comme un concurrent, mais comme un complément qui peut fonctionner en parallèle de ce que je vais proposer. S’il faut renégocier un peu l’accord qu’on avait trouvé pour satisfaire tout le monde, pourquoi pas ? Mais encore faut-il discuter. » Zack Nani assure avoir déjà des idées sur la façon d’intégrer la LFP dans la boucle. Affaire à suivre.