Liga : trois jours après avoir giflé le Barça, l’Atlético se fait corriger par le Rayo Vallecano

Il fallait une bonne dose d’audace pour parier sur un tel scénario cet après-midi. Trois jours après avoir fait valdinguer le Barça en 1/2 finale aller de Coupe du Roi (4-0), l’Atlético de Madrid a été ridiculisé par la modeste équipe du Rayo Vallecano, 18e de Liga avant le coup d’envoi et embourbée dans une sale série de quatre défaites.

Fran Perez avait ouvert le score après un énorme travail de fixation du Roumain Andrei Ratiu (40e, 1-0), tandis qu’Oscar Valentin a porté le score à 2-0 après avoir été à l’élaboration et à la conclusion (45e, 2-0). En fin de rencontre, l’ancien défenseur du Paris FC, Nobel Mendy, s’est même offert un but de la tête pour parachever le succès des siens (76e, 3-0). Une fois encore, l’Atlético perd trois points dans la course au podium. Les Colchoneros sont 4es de Liga, à hauteur de Villarreal, mais surtout à 15 points du Real Madrid. Le Rayo grimpe à la 16e place.