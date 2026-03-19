Ligue des Champions : l’équipe type des huitièmes de finale retour

Si la Ligue des Champions nous réserve chaque année son cortège de surprises et de rebondissements, difficile d’affirmer que les 1/8es de finale de cette saison furent les plus indécis de la décennie, même si les Portugais du Sporting remporteraient sans l’ombre d’un doute la palme du meilleur scénario. Battus 3-0 à l’aller par les bluffants Norvégiens de Bodo Glimt, les hommes de Rui Borges ont retourné la manche retour à leur avantage en s’imposant 5-0 à domicile.

La suite après cette publicité

Plusieurs offensifs ont particulièrement brillé à l’image de Luis Suarez, de Francisco Trincão ou de Pedro Goncalves, mais on a préféré mettre à l’honneur la solidité défensive portugaise, incarnée par Goncalo Inacio et Maximiliano Araujo, tous les deux présents dans notre équipe type des 1/8es de finale retour. Les deux arrières du Sporting accompagnent le portier Juan Musso, doublure habituelle de Jan Oblak à l’Atlético mais étourdissant en son absence face à Tottenham. Pas présent dans notre XI, Matvey Safonov mérite tout de même les honneurs pour son match XXL réalisé face à Chelsea.

Lui aussi a réalisé un match sensationnel, malgré la défaite de son équipe : Abdukodir Khusanov. Meilleur citizen face au Real Madrid, l’ancien joueur de Lens a éteint le feu à de nombreuses reprises face aux vagues madrilènes. Il sera accompagné par le Bavarois Josip Stanisic, encore très juste face à l’Atalanta dans un rôle d’arrière-droit.

La suite après cette publicité

Un Madrilène, un Barcelonais, un Parisien

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni confirme son excellente forme du moment. Le milieu du Real Madrid a rayonné dans l’entrejeu face aux Skyblues, tantôt par son activité et sa capacité à venir gratter des ballons dans les pieds, tantôt dans la construction. Il s’est d’ailleurs offert une petite sucrerie en fin de rencontre avec ce centre téléguidé menant au deuxième but de Vinicius. Qui d’autre que Dominik Szoboszlai pour compléter la paire ? L’international hongrois a encore tout commandé face à Galatasaray, et c’est même lui qui a ouvert le score d’un plat du pied gauche pour lancer les Reds dans leur opération remontée.

Un cran plus haut, on retrouve Eberechi Eze, lui aussi déterminant dans la qualification d’Arsenal face à Leverkusen. L’international anglais nous a probablement gratifié de l’un des plus beaux buts de la semaine avec cette soudaine reprise de volée pour l’ouverture du score. En étant à ce niveau-là chaque week-end, il s’attirerait sûrement moins les foudres de la presse britannique. Devant, il était inconcevable de ne pas garder une place à Raphinha, auteur du match parfait face à Newcastle. Le capitaine catalan a été impliqué sur 6 buts (2 buts, 2 passes décisives, un penalty obtenu, une avant-dernière passe), ce qui lui a valu la note de 10/10 sur notre site.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal avait la légitimité pour entrer dans ce XI, à n’en pas douter, mais pour varier les plaisirs, on a souhaité récompenser le match de Khvicha Kvaratskhelia, encore bluffant face à Chelsea (0-3). L’attaquant géorgien a mis Mamadou Sarr au supplice pour son premier match dans la compétition, et il a inscrit le premier but du match. La dernière place de cette équipe revient à Harry Kane, auteur d’un nouveau doublé face à l’Atalanta et tellement impactant dans le jeu des Bavarois.