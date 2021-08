Ligue 1 : Montpellier déroule contre Lorient qui termine à 9, Bordeaux et Angers dos à dos

Avec ce match nul spectaculaire entre l'Olympique Lyonnais et Clermont (3-3), ce dimanche de football commençait de bien belle manière et se poursuivait par un multiplex. La troisième journée de Ligue 1 offrait un match intéressant entre le SCO d'Angers leader après deux matches et une équipe de Bordeaux qui n'avait glané qu'un point. Et ce match débutait fort puisque Sékou Mara trouvait rapidement le chemin des filets (1-0, 10e). En position de force, les Girondins gênaient une équipe angevine balbutiante et Sékou Mara obligeait Paul Bernardoni à intervenir (32e). Finalement, Angers revenait suite à un bon débordement de Jimmy Cabot sur la droite. Angelo Fulgini remisait au second poteau pour Romain Thomas qui remettait les compteurs à zéro (1-1, 38e). Après une grosse possibilité de Mohamed-Ali Cho (42e), les deux équipes revenaient aux vestiaires. En seconde période, Issouf Sissokho (47e) et Otavio (55e) mettaient le danger mais Paul Bernardoni était impeccable. Sékou Mara avait lui aussi une belle opportunité mais il tombait aussi sur le gardien angevin (65e). Malgré les intentions de Bordeaux, le score n'évoluait plus. Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1.

Après deux journées, Montpellier ne comptait qu'un point tandis que Lorient sortait d'une belle victoire 1-0 contre Monaco. Les deux clubs se retrouvaient et le début de rencontre était assez calme. Gaëtan Laborde se procurait la première belle action mais il manquait le cadre (19e). S'en suivait un mouvement lorientais où la tête d'Enzo Le Fée était malencontreusement détournée par Dimitri Bertaud dans ses propres filets (1-0, 21e). Mené, Montpellier poussait pour revenir et Thomas Fontaine sauvait les siens en détournant un tir de Gaëtan Laborde sur sa ligne (26e). Redémarrant la rencontre de meilleure manière, Montpellier égalisait au retour des vestiaires sur coup franc. Téji Savanier nettoyait la lucarne gauche de Paul Nardi d'une frappe limpide (1-1, 50e). Reprenant confiance, Montpellier insistait et Stephy Mavididi donnait l'avantage aux Héraultais avec réussite suite à un retourné d'Andy Delort (2-1, 58e). L'Algérien assurait la victoire des siens en fin de match (3-1, 83e). Le cauchemar se poursuivait même pour Lorient après le carton rouge d'Houboulang Mendes en fin de match (87e) puis celui de Jérôme Hergault (90e +2). Finalement, Montpellier s'impose 3-1 et glane son premier succès de la saison.

Des matches nuls animés

Reims et Metz étaient à la recherche d'une première victoire cette saison après avoir glané 2 et 1 points. Il ne fallait pas arriver en retard puisque Ghislain Konan débordait sur la gauche et trouvait Marshall Munetsi après 6 minutes pour l'ouverture du score (1-0, 6e). Metz répondait immédiatement via Ibrahima Niane qui s'offrait deux occasions (8e et 12e) et logiquement Habib Maïga remettait les deux équipes à égalité (1-1, 14e). Le match redevenait ensuite plus calme malgré une occasion de Yunis Abdelhamid terminant dans le petit filet (40e). En seconde période, Ilan Kebbal marquait mais son but était refusé pour une faute de Marshall Munetsi sur Kiki Kouyaté (52e). Remuant, le milieu offensif rémois insistait et s'offrait un joli numéro sans ajuster son tir (60e). Reims terminait fort avec des tirs de Ghislain Konan (69e) et Thomas Foket (77e) mais ça ne donnait rien. Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1 qui n'arrange personne.

Seuls équipes à compter zéro point après deux matches de championnat, Strasbourg et Troyes se retrouvaient à la Meinau pour un match plutôt précieux en seconde partie de tableau. Ouverte, cette rencontre était lancée par une volée de Yoann Touzghar détournée par Matz Sels (8e) et Kevin Gameiro répondait par deux fois pour les Alsaciens (9e et 11e). Finalement, c'est Troyes qui faisait preuve de davantage de réalisme et Rominigue Kouamé lançait bien Yoann Touzghar qui ouvrait le score (1-0, 19e). Menés, les joueurs de Julien Stéphan réagissaient mais Ludovic Ajorque (22e) et Lucas Perrin (30e) tombaient sur un solide Gauthier Gallon. S'en suivait deux possibilités troyennes où Matz Sels s'illustrait (34e et 35e). Dans un match où les gardiens ont impressionné, Strasbourg pensait revenir au retour des vestiaires mais le but d'Ibrahima Sissoko était refusé (55e). Finalement, à force de pousser, Strasbourg égalisait suite à un but d'Adrien Thomasson qui profitait d'une intervention illicite du gardien sur Ludovic Ajorque pour déposer le ballon au fond des filets (1-1, 77e). Rien ne changeait et les deux équipes remportent enfin un petit point cette saison.

Les matches de l'après-midi :

