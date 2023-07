Casemiro dévoile les 3 meilleurs joueurs de sa génération

Auteur d’une bonne saison avec Manchester United, Casemiro n’a pas tardé à faire sa place en Premier League. Véritable patron devant la défense des Red Devils, le Brésilien de 31 ans espère encore remporter un titre de champion d’Angleterre, lui qui a déjà tout raflé en Espagne avec la Casa Blanca. Au fil de sa carrière, l’ancien madrilène a pu observer, voire affronter les meilleurs joueurs de la planète. Lors d’une interview pour le magazine Placar, Casemiro est revenu sur certaines légendes qu’il côtoie depuis plusieurs années.

«Messi a toujours été un rival, pour Barcelone et l’Argentine, il n’y avait aucun moyen de s’échapper. C’était un plaisir de jouer contre lui. C’est un gars qui n’a pas besoin de commentaires, on peut juste l’admirer», raconte Casemiro au sujet de la Pulga, avant de citer les trois meilleurs joueurs de sa génération selon lui : «Je n’ai pas eu le plaisir de voir jouer Maradona et Pelé, mais j’ai eu le plaisir de voir Messi, Cristiano et Neymar, qui sont les trois plus grands de ma génération. J’ai vu Ronaldo, Zidane… mais sans aucun doute ces trois-là sont les meilleurs de mon époque. Je n’ai jamais joué contre Cristiano, Dieu merci il m’a donné beaucoup de titres et de victoires.» De sacrées éloges, notamment envers son coéquipier Neymar qui n’a pourtant jamais remporté de Ballon d’or, au contraire des autres joueurs mis en avant par le milieu brésilien.

