Juventus : Wojciech Szczęsny donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

Plus de peur que de mal. Jeudi soir, Wojciech Szczęsny (32 ans) a fait peur à tout le monde lors de la courte victoire de la Juventus face au Sporting CP, en quart de finale aller de la Ligue Europa. Le portier polonais a en effet quitté prématurément le pré en raison de vives douleurs à la poitrine. L’ancien d’Arsenal est sorti du bois ce vendredi pour rassurer.

« C’était effrayant, merci à tous pour vos messages et vos souhaits de prompt rétablissement. Je vais bien et j’espère être de retour sur le terrain dès que possible. Un grand merci au staff médical à l’Allianz Stadium pour leur soutien et à Mattia Perin (qui l’a remplacé, NDLR) pour avoir été notre héros du jour ! » a commenté Szczęsny sur son compte Instagram.

À lire

Juventus : Wojciech Szczesny, l’immense frayeur