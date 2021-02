OM : Abel Ferreira également pisté ?

Qui prendra la succession d’André Villas-Boas ? La liste des noms de potentiels candidats ne fait que s’allonger de jour en jour. Maurizio Sarri (qui a dit non), Rafa Benitez, ou plus récemment Jorge Sampaoli, tels ont été les principaux noms cités. Et selon TMW il en existe un autre : Abel Ferreira.

Agé de 42 ans, le jeune technicien portugais est aux commandes de Palmeiras, club avec lequel il vient de remporter la Copa Libertadores face à Santos. Un succès qui a fait du bien à sa cote sur le marché des coaches. Et si cette option se confirme, le Lusitanien peut être libéré de son contrat (qui court jusqu’en décembre 2022) grâce à une clause libératoire de 1 M€ seulement.