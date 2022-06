L'incroyable plan B du Barça en cas d'échec du dossier Lewandowski, la démonstration de l'Ukraine fait le tour de l'Europe

La suite après cette publicité

La Catalogne lorgne Lukaku !

De l'autre côté des Pyrénées, c'est le mercato qui fait parler avec un joli nom dans les petits papiers du FC Barcelone. Si on en croit Mundo Deportivo, le Barça garderait un œil très attentif sur la situation de Romelu Lukaku et le verrait comme une alternative sérieuse à Robert Lewandowski, si le Bayern venait à l'empêcher de partir. Le Polonais reste tout de même la priorité de Xavi, mais la possibilité de faire venir l'attaquant belge existe, puisque comme on vous l'expliquait hier, Chelsea serait ouvert à un départ en prêt payant de buteur. Et c'est ce que pourrait demander le FC Barcelone. D’ailleurs, le Bayern serait aussi intéressé par cette possibilité de prêt pour Lukaku.

«Gloire à l'Ukraine»

L'Ukraine jouait hier soir face à l'Écosse et s'est largement imposée 3 buts à 1. Une rencontre importante puisque c'était une demi-finale des barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et avec cette belle victoire, les Ukrainiens auront donc leur chance d'aller au Qatar, s'ils battent le Pays de Galles ce dimanche. « Incroyable Ukraine », rend hommage le journal L'Équipe. Un hommage qui fait le tour de l'Europe avec l'Écosse bien sûr. Le match fait la Une du Daily Record. Et visiblement il n'y a pas de rancune, au contraire. «Gloire à l'Ukraine», titre même le journal écossais. «Vous nous avez brisé le cœur, on vous souhaite le meilleur». Des mots forts et lourds de sens qu'on peut également retrouver dans la presse anglaise comme avec The Sun qui parle de «frères d'armes» pour désigner les Ukrainiens.

Camavinga veut Tchouaméni à Madrid !

Eduardo Camavinga s'est exprimé à propos de la venue d'un Français à Madrid, celle d'Aurélien Tchouaméni qui est la priorité du Real, au milieu de terrain. Et l'ancien joueur de Rennes a avoué qu'il avait parlé avec le milieu de l'AS Monaco et qu'il espérait bien qu'il le rejoigne à Madrid. Il n'y a donc pas que Kylian Mbappé qui joue les recruteurs pour son équipe...