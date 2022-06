Chelsea négocie un prêt hallucinant pour Romelu Lukaku, l'incroyable plan du Barça pour sortir de la crise

La suite après cette publicité

Prêt XXL pour Romelu Lukaku

Ça fait des semaines qu'on vous parle d'un retour du Belge à l'Inter et cela commence à prendre forme. Le Daily Star confirme «un véritable intérêt de l'Inter pour Big Rom», tout dans le jeu de mots. Chelsea serait prêt à lâcher son buteur recruté pour la somme record de 115 M€ en 2021 en échange d'un prêt XXL. Une information également reprise en Une du Daily Express. Un prêt payant de 23 M€ est évoqué avec une option d'achat fixée à 76 M€. Un moyen pour les Blues de limiter la casse. De son côté, la Gazzetta dello Sport affirme qu'un accord a été trouvé entre l'Inter et le buteur des Diables Rouges. L'intéressé serait prêt à consentir une baisse de salaire pour retourner chez les Nerazzurri.

Le Barça a un plan pour sortir de la crise

Le Barça a d'énormes ambitions pour cet été et compte sur un gros coup de pouce financier pour recruter du lourd. 840 M€, c'est ce qu'il faut pour sortir le Barça de la crise, comme l'explique Sport. Le quotidien espagnol détaille le plan d'attaque des Culés. Une assemblée générale est prévue avec les socios afin de déterminer les leviers économiques à activer. Dans le détail, le Barça imagine céder une partie de ses droits TV à hauteur de 540 M€ et la cession partielle de Barça Licensing & Marchandising, qui est estimé à 300 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui devrait permettre au FC Barcelone de se donner un peu d'air et d'être actif sur le mercato.

Di Maria ne jure que par la Juventus

La Juventus veut reconquérir son trône et cela passera par des renforts cet été. La recrue phare pourrait bien être Angel Di Maria, laissé libre par le Paris Saint-Germain. L'Argentin a d'ailleurs fait de la Vieille Dame sa priorité. «Di Maria ne voit que la Juve», lance Tuttosport sur sa Une. Massimiliano Allegri souhaite également que cette opération se concrétise et pousse en ce sens. D'après la Gazzetta dello Sport, c'est un contrat d'un an ou deux ans qui attend El Fideo dans le Piémont. D'autres renforts sont espérés. Comme le relaye le Corriere dello Sport, Laporte est pisté pour remplacer Giorgio Chiellini. En attaque, la Juve voit en Milik un soutien de poids pour Vlahovic.