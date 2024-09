Le Real Madrid se déchire autour du cas Vinicius Junior

Il fait déjà partie de la légende au Real Madrid. À 24 ans seulement, Vinicius Junior compte 2 Ligue des Champions, marquant dans chacune des finales. Il a montré par ses performances qu’il était un cadre du plus grand club du monde. Le Brésilien est même un prétendant très sérieux au Ballon d’Or cette saison, au même titre que son coéquipier Jude Bellingham, ou encore Rodri. Après 6 saisons, il cumule tout de même 84 buts et 78 passes décisives en 269 matchs toutes compétitions confondues avec la Casa Blanca, et incarne la relève de Cristiano Ronaldo puis de Karim Benzema.

Après avoir dit ça, on serait tenté de dire que le Real Madrid fera tout pour conserver sa star avec qui il est lié jusqu’en 2027. Jusque-là, la Casa Blanca passait l’éponge sur certains caprices, ou encore certaines de ses provocations sur le terrain. Elle le soutenait toujours dans les cas de racisme, dont il est une victime régulière dans les stades espagnols. L’attaquant a d’ailleurs été de nouveau la cible de propos haineux sur les réseaux sociaux, suite à sa nouvelle sortie sur le sujet en Espagne. Ses dernières déclarations n’ont d’ailleurs pas beaucoup plu dans son pays d’accueil.

De moins en moins de soutiens à Madrid

«J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau. Si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu (pour la Coupe du monde, ndlr)», affirmait-il en début de semaine. Même s’il a relativisé plus loin dans son interview, Vinicius a fait réagir. Les politiques et les acteurs du football en Espagne n’ont pas manqué de donner leur avis, comme Luis de la Fuente et son coéquipier Daniel Carvajal, connu pour ses positions très à droite de l’échiquier politique.

«Je ne considère pas que l’Espagne doive être privée de Mondial, même s’il y a un petit groupe de personnes qu’il faut éliminer. (…) Je peux me vanter du fait que l’Espagne n’est en rien un pays raciste», répondait le latéral droit à son coéquipier. Très clivant et pas vraiment apprécié des autres équipes de Liga, Vinicius voit sa cote de popularité descendre en flèche parmi les supporters du Real Madrid. Mundo Deportivo, journal catalan, n’hésite pas à rappeler ses prestations un peu en dent de scie depuis le début de la saison par exemple.

Le Real Madrid ne dira pas non deux fois à l’argent saoudien

«Au Real Madrid l’excellence ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c’est la répétition permanente de cette excellence», pointe le quotidien, quand un célèbre présentateur de Telecinco, Joaquín Prat, déclare que «certaines interviews ne rendent service à personne, ni à lui ni au club.» D’autres supporters estiment que si Vinicius se sent si mal en Espagne, qu’il s’en aille dans un pays plus tolérant à ses yeux. Les regards se tournent bien sûr vers l’Arabie saoudite, qui a d’ailleurs pensé à le recruter cet été. Un salaire à 1 milliard d’euros étalés sur 5 saisons était même dans les tuyaux.

Al-Ahli songeait même à offrir entre 400 et 500 M€ au Real Madrid pour accepter de céder son numéro 7. Le club de la capitale n’a pas donné suite. Le rêve d’aligner une attaque de rêve avec le Brésilien, son compatriote Rodrygo, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, était trop fort. Mais d’après Sport, la donne aurait sensiblement changé depuis les propos de l’attaquant. Il a moins de soutiens. Aujourd’hui, le Real n’exclurait pas son départ, d’autant qu’il se servirait de l’argent pour combler son départ. Vinicius ne fait plus l’unanimité.