OL : Endrick déclare sa flamme à Cristiano Ronaldo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp

Jusqu’en fin de saison, Endrick va évoluer sous les couleurs de l’OL. Prêté par le Real Madrid afin d’avoir plus de temps de jeu et retrouver la confiance, l’attaquant brésilien de 19 ans réalise d’excellents débuts sous ses nouvelles couleurs. Déjà auteur de quatre buts en trois matches, le crack brille et fait parler son talent devant le but comme son idole Cristiano Ronaldo. Interrogé par L’Equipe, Endrick a expliqué que son modèle était le quintuple Ballon d’Or et qu’il rêvait de l’affronter lors de la prochaine Coupe du monde :

«Non, Cristiano Ronaldo est le numéro 1. Peut-être parce que je n’ai jamais vu jouer l’Empereur Romario. Ce que j’admire le plus c’est que Cristiano reste, à 40 ans, celui qui travaille plus que les autres. Il est proche de la retraite mais il est encore en capacité de jouer de nombreuses années. Je l’espère en tout cas. (…) J’aime bien cette comparaison avec Cristiano, qui a eu une enfance difficile lui aussi. C’est un joueur incomparable, qui a toujours travaillé très dur. Cette image de celui qui travaille au quotidien pour être le meilleur, elle me plaît. Rencontrer Cristiano à la Coupe du monde ? Ah, Cristiano… ce serait merveilleux. J’espère que ce match va avoir lieu et qu’on va le gagner (Sourire).»

Pub. le - MAJ le
