AEK Athènes - OM : les compositions officielles

L’OM doit impérativement gagner. Les Marseillais affrontent l’AEK Athènes ce jeudi à 21h, lors de la 4e journée de la Ligue Europa, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec deux nuls et une victoire, les Marseillais sont premiers du groupe et doivent impérativement s’imposer s’ils veulent espérer valider leur ticket pour le tour suivant.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Gennaro Gattuso a aligné un 4-2-3-1 avec Vitinha en pointe devant Ndiaye, Harit et Correa. Auteur d’un bon début de saison, Jonathan Clauss est titulaire en défense aux côtés de Balerdi, Mbemba et Lodi. De l’autre côté, le Français et champion du monde 2018, Djibril Sidibé est dans le onze athénien.

Les compositions officielles :

AEK Athènes : Athanasiadis – D.Sidibé, Vida, Moukoudi, Hajsafi – Amrabat, Pineda, Szymanski, Gacinovic – Mantalos, Garcia.

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille : Lopez – Clauss, Balerdi, Mbemba, Lodi – Veretout, Kondogbia – Ndiaye, Harit, Correa – Vitinha.