Ligue des Champions

Le PSG est en contact avec une star de Chelsea

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Campos et Luis Enrique @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Une manche que les hommes de Luis Enrique espèrent bien remporter. Mais ils feront face à des Blues très motivés, à l’image d’Enzo Fernandez. Un élément qui plaît toujours autant aux Franciliens. Il y a quelques semaines, le nom de l’Argentin de 25 ans a été lié aux pensionnaires du Parc des Princes.

Ces derniers en pincent toujours pour lui d’après L’Equipe. Le quotidien sportif ajoute que son profil technique, sa grande expérience, son potentiel et son talent font de lui une belle opportunité de marché pour Paris. Le PSG est d’ailleurs en contact avec la star de Chelsea et son entourage. Mais le milieu est sous contrat jusqu’en 2032 à Londres, où on n’imagine pas l’avenir sans lui pour le moment.

Pub. le - MAJ le
