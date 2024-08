Real Madrid : Jude Bellingham sous le charme de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a fait très bonne impression pour sa toute première sortie sous les couleurs du Real Madrid. Buteur lors de la Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta, ce mercredi, le Français semble avoir mis tout le monde d’accord. À commencer par son coéquipier britannique. Interrogé après cette victoire face au club bergamasque, le milieu de 21 ans s’est montré très enthousiaste après la performance de Mbappé.

« C’est l’un de ces joueurs, n’est-ce pas ? Il est génial, il est tellement vif, il a tellement de qualités techniques et c’est aussi un excellent coéquipier. (…) Nous avons une nouvelle équipe et il semble qu’il y ait eu un déclic ce soir. Parfois, il faut un peu de temps. La première mi-temps, nous étions encore en train de nous adapter, et la deuxième mi-temps, tout s’est mis en place et nous avons été brillants », a déclaré l’Anglais dans des propos relayés par The Telegraph, après ce nouveau trophée remporté avec le Real Madrid. Pas de doutes : Bellingham est ravi d’évoluer avec le capitaine de l’équipe de France.