Naples : Kevin De Bruyne est très proche d’un retour

Kevin De Bruyne a participé à l’intégralité de la séance collective lors de la reprise de l’entraînement du Napoli, au lendemain du succès décroché à Vérone. Absent depuis sa blessure contractée le 25 octobre, le milieu belge de 34 ans a affiché de très bonnes sensations et une réelle envie de retrouver la compétition. Ces signaux positifs pourraient lui valoir une convocation pour la réception du Torino FC vendredi au stade Maradona, avec une possible apparition depuis le banc avant un retour progressif, pourquoi pas avec quelques minutes face à Lecce.

Cette montée en puissance constitue une excellente nouvelle pour Antonio Conte, qui aborde le sprint final des onze dernières journées avec davantage d’options. L’entraîneur napolitain pourrait également compter sur le retour d’André-Frank Zambo Anguissa. Blessé depuis le 9 novembre, le milieu de 30 ans a repris normalement et devrait débuter sur le banc contre le Torino. De quoi offrir plus de solutions aux Partenopei dans la course à la Ligue des Champions.