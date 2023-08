PSG : le départ de Neymar a déjà rapporté gros

La suite après cette publicité

Neymar a fait ses adieux au PSG. Recruté en 2017 pour 222 millions d’euros, le Brésilien a connu des hauts et des bas dans la capitale française. Après six ans, il a été à nouveau poussé vers la sortie cet été. Si son rêve était de retourner au FC Barcelone, il a finalement pris la direction de l’Arabie saoudite. En effet, Al-Hilal s’est plié en quatre pour l’accueillir, en lui offrant de nombreux avantages (avion privé, maison, personnel, etc…) en plus d’un très gros salaire ainsi que la possibilité d’avoir la main sur ses droits à l’image.

Mais l’écurie saoudienne sait qu’elle a tiré le gros lot avec Ney. Un joueur qui leur permet de gagner en visibilité et d’attirer les sponsors et les supporters. Une poule aux œufs d’or sur laquelle ne comptera plus le PSG, qui a aussi perdu Lionel Messi. Les deux joueurs figuraient parmi les plus gros vendeurs de maillots à Paris. Ils étaient aussi appréciés des sponsors. Les champions de France ont donc perdu gros. Mais ce n’est pas un problème pour eux qui comptent sur Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Kang-In Lee.

Le départ de Ney a "aidé" le PSG

La vente de Neymar est aussi en quelque sorte une bonne nouvelle pour eux. Outre le prix de son transfert, qui rapporte entre 90 et 110 millions d’euros selon les bonus, son départ «a aidé le PSG à garder Mbappé, à dépenser 200 millions d’euros en transferts et à gérer le FPF». C’est ce qu’explique The Athletic ce jeudi. Le média britannique, réputé pour son sérieux, révèle que la vente de Ney a permis d’économiser 100 millions d’euros sur les quatre années de contrat qui lui restait dans la capitale.

Une source au sein du PSG a, en effet, dévoilé que chaque année de contrat de l’international auriverde jusqu’à 2027 coûtait 25 millions d’euros. Une bonne chose pour la santé financière du PSG, qui devait faire attention à ne pas enfreindre les règles du fair-play financier. D’autant que Paris était dans la ligne de mire de l’UEFA. Avec Neymar en moins, mais aussi Lionel Messi, Sergio Ramos et d’autres, cela a permis d’assainir un peu plus la masse salariale. D’autant que le contrat signé par Kylian Mbappé en 2022 coûte très cher.

KM7 et Paris se rapprochent à nouveau

Certaines sources ont d’ailleurs parlé d’un montant de 200 millions d’euros juste pour la saison dernière. La vente de Neymar a donc permis de régler une partie du problème pour le PSG. The Athletic ajoute d’ailleurs que KM7 pourrait renoncer à une partie de sa prime de fidélité au lieu de prolonger au-delà de juin 2024. Le clan Mbappé et le PSG se sont donc rapprochés depuis la semaine dernière. Le départ de Neymar, sur lequel Paris ne comptait plus, a probablement pesé. Sport a d’ailleurs révélé que le capitaine des Bleus a de nouveau exigé le départ de son coéquipier cet été.

Enfin, The Athletic précise que le départ du Brésilien a eu aussi un impact sur le recrutement. Onze joueurs sont arrivés, sans compter l’option d’achat d’Hugo Ekitike qui a été levée. Paris, qui a dépensé plus de 200 millions d’euros qui seront amortis sur plusieurs années, a pu le faire notamment grâce aux ventes. Celle de Neymar permettra notamment de pouvoir avancer sur les dossiers Randal Kolo Muani et/ou Bradley Barcola. Le PSG a donc pu régler une partie de ses tracas financiers tout en apaisant ses relations avec sa star Kylian Mbappé.