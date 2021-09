Vinicius, Mbappé, le Ballon d'Or : Karim Benzema balance ses vérités

La suite après cette publicité

Éjecté en demi-finale de la dernière Ligue des Champions, le Real Madrid de Karim Benzema (33 ans) se déplace sur la pelouse de l'Inter, mercredi soir (21h). Avec 71 buts marqués en C1, il a l'occasion de dépasser Raúl González, légende du Real Madrid, en cas de but inscrit. Mais l'international français souhaite se concentrer sur la victoire. «Nous sommes une équipe très forte, ce que je dois faire c'est toujours aider mon équipe. Comme je le fais, avec des buts et des passes décisives. Nous devons gagner quelque chose et c'est tout. Mais c'est l'affaire de toute l'équipe.»

Privé de titre depuis 2018 pour la dernière de la BBC, avec Cristiano Ronaldo, l'ancien Lyonnais s'est exprimé à propos de son nouveau trio, avec Eden Hazard et Vinicius. «C'est une autre époque et il y a d'autres joueurs. Ce que j'ai fait avec Bale et Cristiano est terminé, ils ont marqué beaucoup de buts, c'est un trio qui restera toujours dans ma mémoire, a-t-il avoué. Eden et Vinicius sont deux grands joueurs, nous avons aidé l'équipe avec des buts et des passes décisives. Nous verrons ce qui se passe à la fin.»

«Je mérite d'être à ce niveau, tout le monde veut le Ballon d'Or»

KB9 s'est d'ailleurs montré élogieux envers le jeune Brésilien, auteur d'un très beau début de saison, qu'il avait publiquement critiqué avec ses coéquipiers madrilènes au cours de la saison dernière. «Vini est un jeune joueur, mais il a déjà de l'expérience et nous aide beaucoup avec ses buts et sa vitesse, je suis toujours avec lui et si je peux l'aider davantage, je vais le faire. C'est un joueur de haut niveau. (...) Ce qui m'importe maintenant, c'est qu'il est bon sur le terrain. Il marque des buts et apporte beaucoup», ajoute-t-il. Avant de revenir sur son partenaire en sélection, Kylian Mbappé. «Nous savons quel joueur il est... mais concentrons-nous sur le match. J'ai déjà beaucoup parlé de ce sujet»

Enfin, à 33 ans, le buteur merengue rêve toujours du Ballon d'Or et cela passera logiquement par un succès en Ligue des Champions. «Cela ne m'empêche pas de dormir, c'est le rêve de tout joueur, mais le plus important est ce que je fais avec mon équipe. Si je peux aider à gagner des titres, je le fais. Je mérite d'être à ce niveau, tout le monde veut le Ballon d'Or.» Premier élément de réponse : mercredi soir, au Giuseppe Meazza.