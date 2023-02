OM - PSG : le constat très amer de Christophe Galtier à 6 jours d’affronter le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

2023 ne sourit décidément pas au Paris Saint-Germain ! Comptant 2 défaites et 1 match nul sur les 8 derniers matches officiels avant ce soir et surtout affichant un niveau de jeu loin de ses standards, le Paris Saint-Germain ne s’avançait pas en position de force ce mercredi soir au moment d’affronter l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui a de nouveau mal tourné pour le PSG puisque les Phocéens se sont imposés 2-1 et rejoignent les quarts de finale de la compétition. Un premier camouflet majeur au passage pour son coach Christophe Galtier qui était attendu au tournant.

À l’issue de la rencontre, le technicien français a eu du mal à cacher sa déception au micro de beIN Sports : «on est éliminé de la Coupe de France, ce qui était l’un de nos objectifs. Malheureusement ce soir nous avons été battus par une belle équipe de l’Olympique de Marseille. C’est une période difficile actuellement où on se crée peu d’occasions. On en a eu pas mal en première période, mais comme Marseille. En deuxième période c’était plus fermé des deux côtés. On prend le but suite à une touche. Ils ont reculé après le but en mettant un bloc bas. On a eu du mal à développer notre jeu avec peu de tirs au but.»

«Les joueurs sont déçus, accablés»

Un constat réaliste et surtout implacable tant la victoire marseillaise ce soir ne souffre d’aucune contestation possible. Une situation loin d’être optimale alors que les Franciliens vont disputer un match crucial dans 6 jours face au Bayern Munich. Interrogé sur le dispositif du soir et s’il sera reconduit face aux Bavarois, Christophe Galtier a soumis une réponse assez floue :« on va voir l’état de forme des joueurs. On a un match important contre Monaco dans 3 jours. On va voir l’état physique des uns et des autres. Ce soir il y avait l’envie de se qualifier. Ça pourrait ressembler à cela.» Le prochain match contre Monaco permettra d’avoir une réponse plus précise.

En tout cas ce nouvel affrontement au sommet contre le 4e de Ligue 1 sera l’occasion de se remobiliser et de montrer un tout autre visage. «Il faut tirer des enseignements de ce match. Il y a eu des situations favorables en première période, mais pas assez en seconde période. On doit faire bien mieux. Les joueurs sont déçus, accablés. Il faut continuer à travailler, se concentrer sur nous même afin d’être plus performant» a ainsi lâché le coach du Paris Saint-Germain. Le moral dans les chaussettes suite à ce revers cinglant, le Paris Saint-Germain va devoir vite se reprendre, car les signaux négatifs se multiplient …