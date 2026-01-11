CdF, OL : Corentin Tolisso annonce la couleur après la victoire à Lille
L’Olympique Lyonnais peut avoir le sourire. Le club rhodanien s’est qualifié pour les 1/8es de finale de la Coupe de France, en battant Lille (1-2), ce dimanche. Après la rencontre, Corentin Tolisso a laissé éclater sa joie au micro de BeIN Sports et n’a pas caché son envie de ramener la Coupe à Lyon.
« On savait que ça allait se jouer sur des détails. On savait que Lille mettait beaucoup d’intensité, elle courait énormément. Il fallait courir plus qu’eux. Ce soir, on a montré de belles choses, que ce soit sur le plan technique et dans la combativité. Faut qu’on continue comme ça, on a fait deux gros matchs en 2026, on les a gagnés. C’est de bon augure pour la suite. La victoire finale ? On sait qu’il y a quelques matchs pour la gagner. Après, ce n’est jamais facile de gagner ici. On est qualifiés pour les 8es, bien sûr que l’OL a envie de gagner un trophée. Ça fait tant d’années qu’on n’en a pas gagné », a témoigné le milieu français.
