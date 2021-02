Manchester United : Daniel James, l'inattendu sauveur

Ce dimanche soir, Manchester United accueillait Newcastle à Old Trafford pour essayer de suivre un petit Manchester City, le leader de Premier League. C'était l'occasion de voir l'une des meilleures attaques de la Premier League face à la 16e pire défense du Royaume. Mais rien ne s'est passé comme prévu. En première période, les Red Devils étaient sans imagination et n'ont ouvert le score que grâce à un exploit de Marcus Rashford. Juste avant la pause, Alan Saint-Maximin remettait les deux formations à égalité.

Mais finalement, Ole Gunnar Solskjaer a été sauvé par un jeune Gallois : Daniel James. Sa première période a été particulièrement affreuse, il s'en allait tête baissée sur son côté droit avant de s'enfermer ou de revenir vers un coéquipier en arrière. Mais sa seconde période a été d'un tout autre acabit. Il n'a pas tremblé quand Bruno Fernandes, du bout du pied, prolongeait un ballon venu de la droite dans la surface. D'une frappe absolument limpide, il redonnait l'avantage aux siens.

Il est ravi

En fin de rencontre, Bruno Fernandes marquait son habituel penalty, mais Daniel James a été de ceux qui ont été les plus dangereux en seconde période. Pourtant, cette saison, il n'a joué que treize rencontres toutes compétitions confondues (neuf titularisations) et OGS préférait l'aligner ce dimanche plutôt que Mason Greenwood, longtemps resté sur le banc. Mais sur ce temps de jeu assez mince, il a été efficace en marquant à cinq reprises et en donnant une passe décisive.

Alors, forcément, les médias britanniques n'avaient que son nom à la bouche ce lundi, tout comme son entraîneur. « Nous avons ciblé quelques matchs pour son facteur X. Nous avons senti que nous avions besoin de son énergie ce soir, de l'ampleur qu'il donne. Je suis ravi qu'il marque un but et il est prêt à repartir », a déclaré son coach après la rencontre. Le principal intéressé est lui aux anges : « les gens disent que je n'ai pas beaucoup joué récemment, mais je travaille aussi dur que possible. Je fais tout ce que je peux quand je joue. C'était bien d'avoir des minutes jeudi (marquant contre la Real Sociedad, ndlr) et encore aujourd'hui. Je dois faire ce que je peux quand je joue, continuer à travailler là-dessus ». Sans lui, MU n'aurait peut-être pas glané ces précieux points contre les Magpies... A lui de confirmer !