PSG - AC Milan : l’impressionnante prise de pouvoir de Warren Zaïre-Emery

Après avoir violemment chuté sur la pelouse de St. James Park contre Newcastle (4-1), il y a vingt jours, le Paris Saint-Germain ouvrait les portes de son Parc des Princes à l’AC Milan, ce mercredi soir, avec l’objectif de rebondir efficacement et refaire le plein de points dans cette 3ème journée du groupe F de Ligue des Champions. Pour ce choc européen, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique alignait son traditionnel 4-3-3 avec les retours de Manuel Ugarte mais surtout du jeune Titi parisien, Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu du PSG. Le capitaine de l’équipe de France Espoirs a une nouvelle fois inondé le pré de son talent et, qui plus est, face à un géant européen, l’AC Milan. Le tout dans une rencontre capitale de Ligue des Champions : «Je prends confiance en moi, je tente des chose, il y aura des ratés, mais il y aura aussi des passes décisives», a précisé le jeune Parisien en zone mixte.

La suite après cette publicité

En effet, le chouchou du Parc des Princes n’a pas perdu de temps avant de lancer les hostilités. Dès le début de match, Warren Zaïre-Emery a tenu à répondre aux excès d’engagements des Rossoneri, qui n’ont pas hésité à installer un pressing haut et intense en commettant plusieurs fautes rapides, marquées par les avertissements de Malick Thiaw (4e) et Rade Krunic (7e). Le Parisien a été l’un des rares de l’entrejeu des Rouge et Bleu à ne pas se laisser faire, faisant parler son physique de manière agressive, alors que Vitinha et Manuel Ugarte avaient plus de mal à réagir. Une preuve de maturité et d’exemplarité de la part de WZE nécessaire pour éviter de tomber dans le piège milanais tendu par les joueurs de Stefano Pioli : «Un joueur très jeune très mature sur le terrain, je le connaissais bien, il a une palette complète il est très fort. Un jeune joueur qui ressemble à un joueur plus âgé, c’est un joueur très fort», a expliqué ce dernier au sujet du Parisien.

À lire

L’AC Milan a besoin du retour de Zlatan Ibrahimovic

Un joueur déjà décisif

Une soirée de tous les records pour WZE. En effet, le milieu parisien est devenu ce soir le premier joueur de l’histoire du PSG à fêter sa 20e titularisation toutes compétitions confondues avant ses 18 ans. Au-delà du symbole, le milieu parisien a été époustouflant, faisant un énorme travail sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé, offrant même une passe décisive au capitaine des Bleus : «Je suis content d’être l’homme du match. Après, c’est un travail d’équipe, on a pris du plaisir à jouer ensemble. On est une équipe, ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres. Je suis bien fatigué, mais il y a l’ambiance, le public qui pousse. Je n’ai pas joué contre Strasbourg, je me suis bien préparé, ça fait deux passes décisives en plus. C’est clair que j’ai fait un bon match», a expliqué Warren Zaire Emery au micro de Canal+

La suite après cette publicité

Alors que Didier Deschamps était présent au Parc pour observer les joueurs français, nul doute que Zaïre-Emery a marqué des points. Il a montré un gros volume de jeu avec 8 ballons récupérés, soit le plus haut total de la rencontre entre les deux équipes confondues, et plus de 63 ballons touchés, mais aussi de solides stops défensifs et maîtrisés comme sur Yacine Adli (79e). En fin de rencontre, WZE a même délivré une seconde passe décisive, sur la troisième réalisation du PSG signée Kang-in Lee. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens mais aussi de Luis Enrique : «Vraiment impressionnant, il fait tout bien même s’il n’a que 17 ans, c’est un exemple parfait pour les enfants qui veulent devenir professionnels, je suis très content de lui. C’est le travail de Deschamps, pas le mien. WZE est un joueur surprenant à 17 ans, il fait tout bien en défense en attaque technique vision de jeu, il donne des passes décisives», a d’ailleurs conclu l’entraîneur parisien en conférence de presse. La parfaite illustration de l’expression : être au four et au moulin