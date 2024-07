PSG : Fayza Lamari n’a pas aimé le pivot-gang

« Je jouerai où l’entraîneur me fera jouer. À Paris, j’ai joué aux trois postes. À Monaco également. L’important, c’est être en bonne forme physique. Le poste où je vais jouer, c’est un détail ». Lors de sa conférence de presse de présentation, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il ne se souciait pas de son futur poste au sein de l’attaque merengue. Une déclaration qui peut faire sourire, tant le Bondynois a boudé à Paris lorsque son positionnement ne lui convenait pas. Mais sa mère, Fayza Lamari, l’assure : cette déclaration n’est pas de la communication.

« Quand il dit qu’il peut jouer à gauche, à droite ou aux trois postes de devant, c’est ce que ça signifie. (…) Il n’a rien négocié avec le Real Madrid pour son poste. Alors vous allez me ressortir le pivot-gang. On n’était pas contents (rires), mais il l’a fait. Pour Kylian, le foot est un jeu, il a besoin d’avoir le sourire sur le terrain. Il aime le foot plus que tout… Son langage corporel, c’est vrai, joue parfois contre lui. Ça se voit tout de suite quand il ne va pas bien », a-t-elle déclaré au Parisien.