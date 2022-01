FC Barcelone : Jorge Mendes débarque pour boucler un échange de joueurs

La suite après cette publicité

S'il y a un joueur qui est au cœur des critiques en ce moment en Catalogne, c'est bien Jordi Alba... « Je me sens pointé du doigt depuis des années. Ce n'est pas la première fois. J'accepte les critiques, ça fait partie du cirque. [...] Quand on perd, les vétérans sont toujours pointés du doigts, quand on gagne c'est différent. Des vétérans il y en a partout, on dirait qu'il n'y en a qu'au Barça. Je sais que les critiques dirigées vers moi seront toujours dures », confiait le latéral barcelonais dimanche soir.

Depuis quelques temps, la direction de Mateu Alemany lui cherche un remplaçant, capable d'être doublure et éventuellement titulaire. Le FC Barcelone a ainsi identifié le latéral gauche de l'Ajax Nicolas Tagliafico (29 ans). Moins utilisé cette saison (15 matches, 2 buts), l'Argentin pourrait être tenté par une expérience en Catalogne. Selon divers médias catalans, le club présidé par Joan Laporta serait tenté par un prêt avec option d'achat alors que les Godenzonen attendent plutôt un transfert sec.

Jorge Mendes à la baguette

De son côté, le journaliste Gerard Romero, très bien renseigné sur l'actualité de la formation catalane, affirme que Jorge Mendes est au cœur de cette opération. Proche de Joan Laporta, le Lusitanien va tenter de débloquer l'opération et notamment d'inclure un petit cadeau pour convaincre les Ajacied...

Pour essayer de séduire le club amstellodamois, le FC Barcelone et Mendes veulent ainsi insérer le jeune Alejandro "Alex" Baldé dans l'équation. Le joueur de 18 ans est prometteur, mais jugé trop tendre actuellement pour être la doublure de Jordi Alba. Reste à savoir si l'Ajax Amsterdam sera séduit par la possibilité de se faire prêter Alex Baldé. Affaire à suivre...