Amical : sans ses Mondialistes, le PSG domine le Paris FC !

L'heure de la reprise a sonné. Dix jours après être revenu à l'entraînement et avant d'accueillir le Racing Club de Strasbourg le 28 décembre prochain, le Paris Saint-Germain disputait son premier match amical ce vendredi à 11h30. Au camp des Loges, les hommes de Christophe Galtier, orphelins de plusieurs internationaux, recevaient le Paris FC. Pour ce derby parisien - joué sous le format de deux périodes de 30 minutes - le champion de France en titre, privé de Mbappé, Messi, Hakimi, Neymar ou encore Marquinhos, débutait en 4-2-3-1. Protégé par Mukiele, Ramos, Bitshiabu et Bernat, Rico débutait dans les cages. Dans l'entrejeu, Verratti, Ruiz et Sanches étaient associés, juste derrière Gharbi, dans un rôle de meneur de jeu. Sur le front de l'attaque, le jeune Housni accompagnait Ekitike.

De son côté, Thierry Laurey optait pour un 4-3-3 où Filipovic prenait place dans les buts. Devant lui, Maçon, Gueho, Bernauer et Lefort composaient la défense alors que Mandouki et Lasne accompagnaient Iglesias au milieu de terrain. Pour inquiéter la défense des Rouge-et-Bleu, Guilavogui, Caddy et Gory débutaient en pointe. Sous le soleil matinal de Paris, les coéquipiers de Verratti, proche d'une prolongation de contrat, prenaient rapidement le contrôle du ballon et se montraient dangereux. Trouvé par Gharbi, Ekitike voyait son tir en angle fermé repoussé par le dernier rempart du PFC. Très actif, l'ancien Rémois se signalait une nouvelle fois quelques instants plus tard mais sa frappe terminait sa course sur la barre transversale du 12e de Ligue 2.

Nordi Mukiele et Ismaël Gharbi décisifs, Hugo Ekitike omniprésent !

Outrageusement dominateur dans ce premier acte, le PSG était encore tout proche d'ouvrir le score sur un débordement d'Ekitike mais Housni manquait totalement sa reprise. Dans la foulée, Gharbi ne parvenait pas, non plus, à trouver le cadre (13e). Il fallait finalement attendre le quart d'heure de jeu pour voir Mukiele, auteur d'une belle percée, tromper la vigilance de Filipovic d'une frappe croisée (1-0, 15e). Omniprésent, Ekitike se montrait encore mais butait face au gardien du PFC (18e, 24e). Sérieux, le PSG virait ainsi en tête à la pause malgré deux dernières tentatives signées Mandouki (21e) et Chahiri (26e), repoussées par Rico. Dès le début de la seconde période, Verratti laissait sa place à Zaïre-Emery mais les Rouge-et-Bleu maintenaient la pression. Sur un coup franc frappé par Sanches, Bernauer déviait le cuir sur le poteau de son propre gardien (32e).

Toujours très en vue, Ekitike voyait lui son but refusé pour une position de hors-jeu au début de l'action (34e). Appliqués et maîtres des débats, les hommes de Christophe Galtier manquaient, cependant, de réalisme aux abords de la surface adverse. Profitant d'une nouvelle déviation parfaite d'Ekitike, Housni butait ainsi sur Filipovic (43e). Dans le dernier quart d'heure, Renato Sanches et Sergio Ramos cédaient leur place à Ethan Mbappé et Younes El Hannach. Malgré un PFC plus expérimenté après les différents changements, le PSG conservait son emprise et doublait même la mise par l'intermédiaire de Gharbi, auteur d'un joli numéro (2-0, 51e). Très maladroit au cours de cette partie, Housni manquait lui le but du 3 à 0 sur une frappe trop croisée (53e). Dans les derniers instants, le malheureux El Hannach trompait Rico (2-1, 60e) mais le PSG s'offrait, sans forcer, une belle victoire dans le derby.

Les compositions au coup d'envoi

Le XI du Paris Saint-Germain

📋 La composition d'équipe pour notre match amical 🆚 @ParisFC



🕦 Coup d'envoi à 11h30 | #PSGPFC



📺 Rencontre à suivre en direct sur PSG TV Premium, Twitch et One Football — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2022

Le XI du Paris FC