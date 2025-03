Milan : Sergio Conçeiçao estime que le vestiaire est derrière lui

En pleine crise, l’AC Milan cherche des repères, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Arrivé de Porto pour remplacer Paulo Fonseca, limogé seulement quelques mois après ses débuts à Milan, Sergio Conceicao est déjà sur la sellette. Sur une série de trois défaites consécutives et éliminés par le Feyenoord Rotterdam en Ligue des Champions, les Milanais se sont encore inclinés à domicile contre la Lazio, suite à un penalty litigieux dans les arrêts de jeu.

Dans une situation globale précaire, Sergio Conceicao affirme que personne au club ne lui a tourné le dos. «Je pense que les joueurs me suivent, j’ai l’impression qu’en raison de la réaction que j’ai eue, ils me suivent. Sans aucun doute. Je ne pense pas à la saison prochaine, je vis au jour le jour. Ici, l’important c’est Milan, pas Conceiçao. Quand j’étais enfant, j’étais habitué à atteindre des objectifs, je ne me sens pas bien en ce moment», a raconté l’entraîneur portugais en conférence de presse.