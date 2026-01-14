L’OL annonce le départ de Téo Barisic

Hier, nous vous avons révélé sur notre site que Téo Barisic (21 ans) allait s’engager avec le club croate de Rijeka. Une nouvelle qui a été confirmée ce mercredi par l’Olympique Lyonnais. En effet, les Gones ont officialisé son départ par le biais d’un communiqué de presse.

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur Téo Barisic au HNK Rijeka pour un montant de 400 000 €, assorti d’un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future. Formé à l’OL, Téo Barisic a signé son premier contrat professionnel en 2024. Auteur de 67 matchs avec l’équipe réserve, l’international espoirs croate a fait ses débuts avec le groupe professionnel la saison dernière en Ligue 1 face à Angers, avant de connaître ses premières minutes en Europa League cette saison contre le Maccabi Tel Aviv. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur de 21 ans poursuit désormais sa carrière à Rijeka, actuellement 5ème du championnat croate et engagé en Conference League. L’Olympique Lyonnais adresse à Téo Barisic ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière.»