Ligue Europa : Romelu Lukaku, l'arme fatale de l'Inter Milan

Son physique de déménageur le promettait à la Premier League. Alors Romelu Lukaku y est allé en 2011, très jeune, après avoir débuté avec Anderlecht à 16 ans et 11 jours. Mais il l'a quitté avec soulagement 8 ans plus tard, après des expériences mitigées à Chelsea et Manchester United et réussies à Everton. Lukaku en avait assez et c'est sans regret qu'il a rejoint l'Inter l'été dernier. « C'est l'équipe dont j'avais besoin. C'était le moment parfait pour quitter l'Angleterre, je ne veux plus être là-bas désormais », disait-il en septembre dernier.

Constamment sous le feu des projecteurs et critiqué à Manchester United, il a retrouvé une part d'insouciance fondamentale dans son jeu avec Antonio Conte. Dans un schéma parfait pour lui avec Lautaro Martinez qui se balade autour de lui, l'international belge a réalisé un début de saison canon et a pu traverser ses quelques moments d'inefficacité bien plus tranquillement qu'à Old Trafford. Résultat, il a largement contribué à la 2e place de l'Inter en Serie A et joue ce vendredi soir pour le titre en Ligue Europa face au Séville FC.

Rejoindre Ronaldo dans l'histoire de l'Inter

Romelu Lukaku est dans une forme éclatante, lui qui vient d'inscrire 4 buts lors des 3 matches de Ligue Europa disputés par l'Inter depuis la reprise, face à Getafe, Leverkusen et Donetsk. Il a marqué à chaque rencontre de Ligue Europa disputée par l'Inter depuis janvier (6 buts en 5 matches) et le voilà à seulement un but du record de Ronaldo avec l'Inter lors de la saison 97-98, qui avait trouvé le chemin des filets à 34 reprises toutes compétitions confondues.

L'enjeu est donc double pour le Belge de 27 ans ce soir face au Séville FC. Il s'agira d'emporter son premier trophée européen en tant que titulaire tout en imposant son nom dans l'histoire de l'Inter. L'histoire entre les deux parties pourrait durer bien longtemps. Lukaku fait d'ailleurs tout son possible pour convaincre son acolyte Lautaro Martinez de continuer l'aventure avec le club italien et de ne pas rejoindre le FC Barcelone. Preuve de l'implication sans faille de l'attaquant.