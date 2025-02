Montpellier : Laurent Nicollin veut voir débarquer de nouveaux investisseurs

Montpellier traverse une saison particulièrement difficile. Après être parvenu à accrocher une douzième place au classement de Ligue 1 lors du dernier exercice, le club héraultais est actuellement lanterne rouge du championnat, avec quatre points de retard sur l’ASSE, barragiste. Et alors que la crise des droits TV frappe de plein fouet le football français, le président des pensionnaires de la Mosson, Laurent Nicollin, cherche de nouveaux investisseurs.

Dans des propos pour RMC Sport, le président du club a expliqué être ouvert à tout type de propositions, en raison des difficultés financières qui touchent son écurie : « On ne peut pas remettre de l’argent ad vitam æternam. Avant, on s’en sortait financièrement. Mais il manquait plus de 30 millions en début de saison dernière. Il faudra toujours revendre des joueurs l’année prochaine. Nous ne sommes pas des gens sectaires. Nous n’allons pas dire : on ne veut pas de blonds ou de barbus. » Le boss montpelliérain est même allé jusqu’à expliquer qu’il était prêt à voir de nouveaux investisseurs débarquer, « quitte à se retrouver minoritaire ».