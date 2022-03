Mercato : la Juventus s'active déjà pour oublier son fiasco européen

La suite après cette publicité

La Juventus a une sacrée gueule de bois. Quelques semaines après avoir déboursé plus de 80 M€ pour renforcer son attaque avec l’arrivée de Dusan Vlahovic, la Vieille Dame n’a pas pu compter sur son nouveau buteur pour écarter la modeste équipe de Villarreal. Tenus en échec en Espagne (1-1), les Bianconeri ont été humiliés à domicile au retour (0-3). De quoi valoir de nombreuses critiques à un club déjà très contesté en raison de son implication dans le projet de la Super Ligue européenne.

À Turin, on attend désormais la fin de l’orage et le club piémontais prépare sa riposte. Et sans surprise, c’est de remodelage d’équipe dont il est question. Dans son édition du jour, Il Corriere dello Sport affirme d’ailleurs que la Juve, après avoir déjà déboursé 180 M€ depuis le retour d’Allegri, compte encore sortir son chéquier. Pas très fringant depuis son come-back dans le Piémont, Massimiliano Allegri n’est pas remis en question.

La Juve a déjà des idées en tête

En revanche, plusieurs éléments seront poussés vers la sortie. Alex Sandro et les milieux de terrain Adrien Rabiot et Arthur sont les noms les plus souvent cités ces dernières semaines. La Juventus aurait d’ailleurs identifié des joueurs pour les remplacer. Il s’agit du jeune espoir de l’Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch (19 ans), estimé à 35 M€. Les Bianconeri sont disposés à mettre 25 M€ sur la table.

Les Turinois ont également coché le nom du Blaugrana Frenkie De Jong, mais ce dernier a déjà fait savoir qu’il voulait poursuivre l’aventure au sein d’un Barça renaissant. Enfin, le journal italien ajoute que la Juventus va s’activer pour conclure le transfert définitif d’Alvaro Morata… au rabais. Alors que la Juve s’était mise d’accord avec l’Atlético sur un montant de 35 M€, les Bianconeri aimeraient conclure l’affaire en échange de 15 M€ plus bonus.