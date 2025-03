Man Utd : Paul Scholes recadre Alejandro Garnacho

Au regard de la dynamique de Manchester United ces derniers mois, les joueurs de Ruben Amorim ont obtenu un très bon résultat sur la pelouse de la Real Sociedad ce jeudi soir grâce à leur match nul (1-1). Opposés aux Basques en huitième de finale aller de la Ligue Europa, les Red Devils se retrouvent dans une position plutôt confortable avant le match retour. Cependant, un événement est venu ternir cette jolie soirée pour les Mancuniens : la sortie d’Alejandro Garnacho, qui a une nouvelle fois semblé mécontent d’être remplacé. Pour rappel, l’Argentin avait fait de même contre Ipswich la semaine passée, et son entraîneur avait réagi en ironisant sur le fait qu’il paierait un dîner à toute l’équipe. Mais il a réitéré.

Et cette attitude a été remarquée au sein des médias britanniques. Sur TNT Sports, Paul Scholes, légende des pensionnaires d’Old Trafford, a relevé le comportement de Garnacho, tout en soulignant l’une de ses qualités de joueur : « il avait l’air de bouder un peu, à mon avis. La plus grande force de Garnacho est de courir vers l’avant. Parfois, il prend les mauvaises décisions, mais il manquait d’énergie et boudait un peu. Il devra s’améliorer car ils n’ont pas vraiment d’autres options. » Après ce match nul, Manchester United rencontrera de nouveau la Real Sociedad jeudi prochain, à domicile, pour le match retour.