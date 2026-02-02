Menu Rechercher
Crystal Palace a bien recruté Strand Larsen !

Par Aurélien Léger-Moëc
Strand Larsen avec Wolverhampton @Maxppp

Crystal Palace pensait vendre Jean-Philippe Mateta durant ce mercato hivernal, et voulait trouver son successeur. Mais le transfert de l’international français a capoté à l’AC Milan. Cela n’a pas empêché les Eagles de finaliser le deal avec Wolverhampton pour Jorgen Strand Larsen.

Crystal Palace F.C.
We are delighted to announce the signing of Jørgen Strand Larsen from Wolverhampton Wanderers in a club-record deal ❤️💙
L’attaquant norvégien des Wolves était désigné comme le successeur de Mateta. Et Crystal Palace a déboursé les 55 M€ attendus par les Wolves, (48 + 7 M€ de bonus). Le joueur a signé un contrat de 4 ans et demi.

Premier League
Crystal Palace
Wolverhampton
Jørgen Strand Larsen

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Jørgen Strand Larsen Jørgen Strand Larsen
