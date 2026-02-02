Premier League
Crystal Palace a bien recruté Strand Larsen !
Crystal Palace pensait vendre Jean-Philippe Mateta durant ce mercato hivernal, et voulait trouver son successeur. Mais le transfert de l’international français a capoté à l’AC Milan. Cela n’a pas empêché les Eagles de finaliser le deal avec Wolverhampton pour Jorgen Strand Larsen.
Crystal Palace F.C. @CPFC – 20:04
We are delighted to announce the signing of Jørgen Strand Larsen from Wolverhampton Wanderers in a club-record deal ❤️💙Voir sur X
L’attaquant norvégien des Wolves était désigné comme le successeur de Mateta. Et Crystal Palace a déboursé les 55 M€ attendus par les Wolves, (48 + 7 M€ de bonus). Le joueur a signé un contrat de 4 ans et demi.
