Crystal Palace a bien recruté Strand Larsen !

Crystal Palace pensait vendre Jean-Philippe Mateta durant ce mercato hivernal, et voulait trouver son successeur. Mais le transfert de l’international français a capoté à l’AC Milan. Cela n’a pas empêché les Eagles de finaliser le deal avec Wolverhampton pour Jorgen Strand Larsen.

L’attaquant norvégien des Wolves était désigné comme le successeur de Mateta. Et Crystal Palace a déboursé les 55 M€ attendus par les Wolves, (48 + 7 M€ de bonus). Le joueur a signé un contrat de 4 ans et demi.