Barça : Xavi en admiration face à Carlo Ancelotti

Ce soir, Barça et Real se départageront pour le titre en Supercoupe d’Espagne. Une nouvelle opposition entre Xavi et Carlo Ancelotti. Le coach catalan a avoué être admiratif devant son homologue madrilène : « Il me semble être l’un des meilleurs entraîneur du monde et de l’histoire. Il a triomphé dans tous les pays où il a concouru, où il a entraîné il a laissé son empreinte. Vous ne verrez pratiquement personne dire du mal d’Ancelotti. Pour moi c’est un gentleman. »

Xavi a poursuivi en parlant de sa relation avec le technicien italien : " « J’ai une bonne relation, toujours cordial, toujours respectueux. Il est donc un exemple pour moi. J’ai un respect extraordinaire pour lui ». L’année dernière en finale de Supercoupe d’Espagne, Xavi avait remporté le trophée face à l’équipe de Carlo Ancelotti (3-1). Moins en confiance ces dernières semaines, il ne sera pas favori face aux actuels leaders de Liga.