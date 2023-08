Metz - OM : Kévin N’Doram risque gros après son dérapage

La suite après cette publicité

En ouverture de la 2e journée de Ligue 1, le FC Metz recevait l’Olympique de Marseille à Saint-Symphorien. Au terme d’une partie disputée, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées dos à dos (2-2). Mené à la mi-temps par les Marseillais, Kévin N’Doram s’est rendu coupable d’un gros dérapage. Au moment d’analyser la prestation des siens au micro de Prime Video, le milieu de terrain messin a tenu des propos homophobes. «Un manque de réaction ? Oui complétement, on manque de caractère. Excusez-moi du terme mais on joue comme des tapettes», a-t-il dégainé avant de revenir présenter ses excuses en fin de match : «Je parlais sous la colère. Je ne voulais offenser personne dans mes propos. Je voulais juste clarifier la situation, je n’ai voulu offenser personne. Je voulais mettre les choses au clair.»

Malgré tout, Ouest-France relaye ce dimanche que le cas du joueur de 27 ans devrait être étudié dans les prochains jours par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel pour son "comportement grossier et injurieux". L’ancien joueur du FC Nantes risque une suspension de 4 à 10 matchs selon le règlement. Un véritable coup dur en perspective pour le natif de Saint-Sébastien-sur-Loire et le FC Metz…