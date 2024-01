C’est la guerre pour Radu Dragusin !

Il est l’homme que tout le monde s’arrache en janvier. En l’espace de quelques jours, Radu Dragusin est devenu la star du mercato hivernal. Naples, l’AC Milan, mais surtout Tottenham et le Bayern Munich l’ont érigé en priorité, et la bataille fait rage. Mais avant de parler de cette guerre de millions, revenons sur le parcours du jeune Roumain, qui a longtemps appartenu à la Juventus Turin.

Couvé par le club turinois, il a été envoyé en prêt à la Sampdoria puis à la Salernitana. Pour deux échecs, avec finalement peu de temps de jeu. Résultat, il est descendu d’un étage, avec un prêt enfin réussi du côté du Genoa, remonté en Serie A à l’issue de la saison. Le club a alors déboursé près de 7 M€ pour le recruter définitivement, et voilà que Dragusin s’impose cette saison comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A.

Tottenham et le Bayern se le disputent

Costaud, il s’impose physiquement dans les duels et est dominant dans les airs. Redoutable sur coups de pied arrêtés, il doit encore s’améliorer balle au pied, la qualité technique étant son axe d’amélioration principal. Cela ne refroidit en tout cas pas les clubs intéressés. Naples et l’AC Milan ont tenté leur chance, mais c’est bien Tottenham qui a récemment pris une longueur d’avance. Une large partie de la presse italienne évoque un transfert de 24 M€ + 6 M€ de bonus (+ le prêt de Djed Spence) et un contrat jusqu’en 2029 avec les Spurs.

Toutefois, le Bayern Munich n’aurait pas dit son dernier mot. Si selon Sky Italie aucune offre n’aurait été formulée, la Gazzetta dello Sport assure ce matin qu’une proposition a été faite par les dirigeants allemands, avec 25 M€ + 5 M€ de bonus, ce qui satisferait le club rossoblu. Ce dernier, heureux de voir les enchères grimper, n’est pas spécialement pressé de le vendre. Mais Dragusin devrait bientôt découvrir un gros club européen.