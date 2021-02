Stade Brestois : Bandiougou Fadiga explique pourquoi il a quitté le PSG

Le PSG semblait ne plus vouloir laisser filer ses éléments les plus prometteurs. Après avoir perdu Tanguy Kouassi (Bayern) et Adil Aouchiche (ASSE) l'été dernier, comme d'autres auparavant, le PSG a choisi de libérer son jeune numéro 8, Bandiougou Fadiga, apparu à six reprises sous Thomas Tuchel en Ligue 1 cette saison, qui souhaitait le conserver. Le Parisien de 20 ans aura finalement pris la direction de Brest à la fermeture du mercato hivernal, prêté avec option d'achat quelques semaines seulement après le limogeage de celui qui l'avait lancé dans le grand bain.

Pas encore apparu sous ses nouvelles couleurs, Bandiougou Fadiga était présenté à la presse ce vendredi. L'occasion pour lui d'expliquer le cheminement de sa venue dans le Finistère. Un déclic survenu alors qu'il assistait à PSG-Brest depuis les tribunes du Parc des Princes, le 9 janvier dernier. « C’est là où est apparu le déclic. D’habitude, quand les équipes viennent à Paris, elles ont peur. Brest c’était l’inverse, ça essayait et je me suis dit que ça pouvait me correspondre, que j’aimerais bien y jouer. »

Sortir de sa zone de confort

C'est donc le joueur, en quête de temps de jeu, mais surtout d'un projet, qui a mené sa petite enquête et fait son choix. « J’ai demandé à Miguel (D’Agostino, l'adjoint de Mauricio Pochettino passé par le club de 2003 à 2007, ndlr), et il m’en a dit que du bien. J’en ai ensuite parlé avec Abdou Diallo (frère d’Ibrahima, passé de Brest à Southampton cet été, ndlr), il m’a évoqué le projet, les installations… J’ai appelé mon agent, je lui ai dit, je me verrais bien là-bas ! Et me voici ! »

Quitter le PSG et son contingent de stars, un choix cornélien. Mais logique pour le joueur qui avait auparavant fréquenté le FC Issy. La volonté de sortir de sa zone de confort. « Je veux continuer à grandir et Brest est le club idéal pour ça. Il me manque encore quelque chose en tant que footballeur et homme. Je devais quitter ce confort parisien où je côtoyais les joueurs les plus forts au monde tous les jours. C’était un rêve éveillé. »

«J'ai envie de connaître un groupe, un collectif car au PSG, ce n’était pas la même»

S'il est prêté à Brest pour cette fin de saison (avec une option d'achat évaluée à 5 millions d'euros), le jeune milieu relayeur s'imagine dans la durée sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Il l'a clairement expliqué. Lui qui cherche à intégrer un collectif qu'il ne pouvait qu'observer à Paris. « Je ne pense pas que j’aurais accepté le contrat s’il n’y avait pas eu cette option d’achat liée au prêt. (...) J'ai envie de connaître un groupe, un collectif car au PSG, ce n’était pas la même, je savais que je ne jouerai pas le week-end. Là, c’est autre chose : je m’entraînerai pour gagner ma place. » Telles sont les ambitions du jeune Fadiga !

Propos recueillis par le Télégramme.