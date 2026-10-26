PSG - OL : les notes du match

Le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique Lyonnais ce lundi soir au Parc des Princes pour clôturer la 8e journée de Ligue 1. Un choc au sommet entre deux formations à égalité avec 14 points, respectivement cinquième et quatrième du classement avant le coup d’envoi. Le vainqueur pouvait s’emparer de la première place. Pour cette affiche, Luis Enrique avait aligné un 4-3-3 avec Safonov dans les buts, une défense composée de Zaïre-Emery, Pacho, Zabarnyi et Hakimi, puis un milieu Ruiz, Vitinha et Neves. En attaque, Akliouche accompagnait Ferran Torres et Désiré Doué. Paulo Fonseca avait, lui aussi, opté pour un 4-3-3, avec Greif dans les cages, Athekame, Bacher, Niakhaté et Abner en défense, un milieu Tolisso, Morton et Tessmann, puis Duranville, Merah et Nuamah devant. Les deux équipes devaient composer avec plusieurs absences importantes. Côté parisien, Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes manquaient à l’appel, tandis que l’OL était privé notamment d’Openda, de Pavel Sulc et de Tagliafico. Dans un Parc des Princes comble, Achraf Hakimi portait le brassard parisien, tandis que Corentin Tolisso était le capitaine lyonnais. La rencontre se disputait également en parallèle de la cérémonie du Ballon d’Or à Londres, où Ousmane Dembélé figurait parmi les grands favoris.

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Dès les premières minutes, le PSG a cherché à imposer son rythme en multipliant les séquences de possession. Désiré Doué s’est rapidement illustré avec une première frappe dans la surface, captée par Dominik Greif (4e), avant que Ferran Torres ne manque de peu un centre du même Doué (9e). Fabian Ruiz a également tenté sa chance, sans cadrer, tandis que les Parisiens ont progressivement installé leur domination territoriale. Mais Lyon n’a pas fermé le jeu et a su exploiter les espaces laissés par les locaux. Sur un contre, Athekame a repiqué dans l’axe avant de déclencher une frappe du gauche directement captée par Safonov (10e). Le gardien russe a ensuite été décisif face à Duranville, étonnamment seul sur la gauche, en repoussant sa tentative au sol (31e). Dans la foulée, il a encore détourné une lourde frappe d’Athekame à l’entrée de la surface (33e). Paris a continué de pousser, avec notamment une tentative enroulée d’Akliouche repoussée par Greif (40e), puis une nouvelle intervention du portier lyonnais devant le même joueur dans la surface (42e). Ferran Torres a lui aussi mis Greif à contribution, mais aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence avant la pause. Malgré une possession largement en faveur du PSG, l’OL a donc résisté et s’est même procuré plusieurs situations dangereuses. À la mi-temps, le score était toujours de 0-0.

Le coaching gagnant de Luis Enrique

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont repris leur siège devant la surface lyonnaise, toujours confrontés à un bloc compact. Désiré Doué a d’abord subi une semelle d’Athekame, non sanctionnée par Jérôme Brisard (49e), avant que Maghnes Akliouche ne soit averti pour une faute à retardement sur Niakhaté (51e). Le défenseur lyonnais, touché, a dû recevoir des soins. Paris a ensuite tenté de faire sauter le verrou avec un centre de Doué repris par Hakimi, qui a remis le ballon à João Neves. Le milieu portugais a tenté un retourné acrobatique au point de penalty, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre (53e). Vitinha a ensuite sollicité Greif d’une frappe enroulée du droit (56e), avant que Doué ne lance parfaitement Ferran Torres en profondeur. L’Espagnol a buté sur le gardien lyonnais, bien placé pour repousser sa tentative au sol (57e). Luis Enrique a alors lancé Mika Godts à la place de Neves, et le Belge a rapidement apporté du danger. Après une nouvelle occasion de Doué, qui a éliminé son adversaire avant de tirer à côté (61e), Paris a poursuivi ses changements avec les entrées de Lucas Hernandez et Senny Mayulu à la place de Zaïre-Emery et Ferran Torres (65e). La pression parisienne est devenue de plus en plus forte, l’OL peinant à sortir de son camp. Le PSG a fini par être récompensé à la 72e minute. Lancé sur la gauche, Mika Godts a débordé avant de remettre le ballon en retrait à Senny Mayulu. Devant la surface, le milieu parisien a repiqué dans l’axe et déclenché une frappe puissante qui a surpris Dominik Greif. Paris a enfin trouvé la faille et pris les commandes de la rencontre.

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Lyon a tenté de réagir, mais les hommes de Paulo Fonseca ont eu du mal à se dégager de l’emprise parisienne. Une tête de Niakhaté sur corner a bien obligé Safonov à intervenir, avant que Godts ne dégage définitivement le ballon (58e). Les Gones ont ensuite multiplié les efforts pour revenir, sans parvenir à inverser la tendance. Dans le dernier quart d’heure, Vitinha a été touché après une faute de Merah, averti pour l’occasion (74e), mais le milieu parisien a pu retrouver ses partenaires sur la pelouse. À la 79e minute, Fabian Ruiz a encore testé Greif d’une frappe puissante du gauche, captée par le gardien lyonnais. Luis Enrique a ensuite procédé à un double changement avec les sorties d’Akliouche et de Doué, remplacés par Ndjantou et Beraldo (81e). Dans la foulée, Duranville a cédé sa place à Boudache côté lyonnais. Le PSG a finalement fait le break à la 84e minute. Après une récupération de Lucas Beraldo au milieu de terrain, Ndjantou a servi Mika Godts sur la gauche. L’entrant belge a progressé avant de repiquer dans l’axe et de décocher une frappe puissante du droit, qui a terminé au fond des filets sur la gauche de Greif. Avec ce deuxième but, Paris a définitivement pris le dessus sur Lyon et s’est imposé (2-0) au terme d’une rencontre longtemps indécise. Les Parisiens ont su faire la différence après la pause grâce à leurs entrants, tandis que les Lyonnais, solides durant une grande partie du match, ont fini par céder sous la pression. Le PSG est désormais seul leader en tête du championnat.

L’homme du match : Maghnes Akliouche (7) : probablement l’un des Parisiens les plus actifs offensivement, le Français a bénéficié d’une grande liberté de mouvement sur l’aile droite. Dès la 8e minute, il a illustré sa qualité technique en dézonant à gauche et en éliminant cinq Lyonnais dans un espace réduit. Son investissement défensif a également été important, même si son intervention maladroite sur Morton à la 16e a rappelé ses limites dans ce registre. Il est surtout passé tout près d’ouvrir le score à la 42e minute, mais sa tentative du droit à bout portant a été repoussée par Greif. Il s’est encore baladé à la 47e sur son couloir droit, avant d’être averti pour un mauvais geste (50e). Il a été remplacé par Quentin Ndjantou à la 81e. Et il a directement été décisif en étant passeur pour Mika Godts à la 84e.

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PSG

- Safonov (6,5) : toujours préféré à Lucas Chevalier dans les cages parisiennes, le Russe a encore prouvé et a traversé la première période avec beaucoup de sérénité. Il s’est d’abord illustré à la 10e minute en repoussant la tentative de Nuamah, avant de hausser sérieusement le ton à la 31e. Il a alors sorti le grand jeu, récidivant quelques instants plus tard face à Athekame. Un dernier rempart rassurant en première mi-temps, capable de répondre présent quand l’OL a haussé le rythme. Il a été bien plus tranquille en seconde période, avec un total de 4 arrêts ce soir.

- Zaire-Emery (5) : titularisé sur le flanc gauche de la défense parisienne, une nouvelle fois préféré à Lucas Digne, le Français a pesé dans l’aspect défensif. À la 26e minute, il a empêché l’OL d’ouvrir le score en s’interposant devant la tentative à bout portant de Duranville, à quelques mètres du but de Safonov. Une intervention déterminante. Il a été remplacé par Lucas Hernandez à la 64e. Une entrée en toute tranquillité.

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- Pacho (6,5) : le patron de la défense parisienne a vécu une première période plutôt tranquille. Rarement mis en difficulté, l’Équatorien a affiché une grande maîtrise, notamment dans ses relances, où il s’est montré serein et précis. Sa position, très axiale, l’a rapproché de Zaïre-Emery dans les phases défensives, dessinant une organisation proche d’une défense à trois. Encore un match réussi pour lui.

- Zabarnyi (6) : chargé d’occuper l’axe droit de la charnière en l’absence de Marquinhos, blessé, l’Ukrainien a répondu présent dans l’impact. Sa récupération haute à la 14e minute a donné le ton : agressif dans les duels et solide sur ses appuis, il n’a pas hésité à aller au contact. À la 34e, il a encore pris le dessus sur son adversaire dans sa propre surface. Une première période sérieuse de sa part. Il a encore été plutôt bon par la suite, comme à la 79e face à Duranville.

- Hakimi (4,5) : capitaine du PSG ce soir, le Marocain a tenté d’insuffler du rythme depuis son couloir droit. Sa récupération haute à la 22e minute a permis aux Parisiens de reprendre leur souffle et d’installer une longue séquence de possession. Mais son premier acte n’a pas été sans frayeurs : sa passe manquée à la 30e a offert une contre-attaque dangereuse à l’OL. Il a néanmoins fait preuve de détermination pour revenir dans le duel et limiter les dégâts. Pas assez juste techniquement encore à la 52e, il a manqué sa passe pour Ferran Torres, puis un contrôle pourtant facile (56e).

- Vitinha (6) : connu pour son influence dans la construction parisienne, le Portugais a aussi dû se salir les mains. À la 31e minute, il a écopé d’un carton jaune en coupant une contre-attaque lyonnaise déclenchée après l’erreur technique d’Hakimi. Un geste qui illustre son implication dans le travail défensif, même s’il l’a contraint à évoluer sous la menace d’une deuxième sanction. Son activité a été très précieuse dans l’équilibre de l’équipe en première période. En réussite ces derniers temps, il a tenté sa chance de loin, mais Greif a bien capté son tir (55e).

- João Neves (5,5) : après sa très bonne prestation en milieu de semaine face au Barça, le Portugais a confirmé son importance dans l’entrejeu parisien. Précieux dans les retours défensifs, il a multiplié les efforts pour accompagner les actions et protéger ses partenaires. Il a également évolué assez haut sur le terrain, contribuant à maintenir le bloc parisien dans une position plutôt offensive. Neves était tout proche du but de l’année à la 53e : il a tenté un retourné acrobatique dans la surface de l’OL, finalement hors-cadre. Il a été remplacé par Mika Godts à la 56e. Un choix offensif et déterminant de Luis Enrique. En effet, l’entrant s’est positionné à gauche, décalant Doué au cœur du jeu. D’abord, il a brillé dans le secteur défensif, avant d’être passeur décisif sur le but de Mayulu à la 72e. Et c’est même lui qui a inscrit le but du break à la 84e, d’un but splendide enroulé, le portier de l’OL n’a rien pu faire. Le Belge a réalisé une entrée parfaite, d’abord dans l’intensité, puis enfin dans l’efficacité avec son premier but pour le PSG.

- Fabián Ruiz (6) : absent de la cérémonie du Ballon d’Or malgré sa place dans le top 10, l’Espagnol a été tout proche de débloquer la rencontre dès la 10e minute. Bien placé pour profiter d’une opportunité parisienne, il n’a néanmoins pas cadré sa tentative. Une occasion qui laisse des regrets dans une première période où le PSG a eu les moyens de prendre l’avantage, mais où le milieu espagnol n’a pas réussi à concrétiser sa meilleure situation. Il a encore tenté sa chance en seconde période, sans servir Mika Godts pourtant disponible sur sa gauche (78e). Toutefois, il aura été l’un des Parisiens les plus actifs et surtout les plus justes techniquement avec de nombreux bons ballons vers ses attaquants, comme à la 91e+1.

- Doué (6) : auteur d’un début de saison remarquable, buteur face au Barça et Manchester City en Ligue des Champions, le Français a retrouvé le couloir gauche parisien. Un poste qu’il va être amené à occuper régulièrement après la grave blessure de Kvara. Comme souvent, il s’est montré très remuant avec de nombreux centres et dribbles sur son aile. Et il a subi une grosse faute à la 49e, qui aurait mérité jaune pour Athékame. Ensuite, il a parfaitement servi Torres en profondeur, qui n’a pas pu conclure (55e). Dans un rôle plus axial après l’entrée de Godts, Doué a envoyé une frappe puissante à la 60e, non cadrée. Il a été remplacé par Lucas Beraldo à la 81e.

- Akliouche (7) : voir ci-dessus.

- F.Torres (5) : bien servi par Doué dès la 9e minute, l’attaquant n’a pas réussi à rabattre sa tête pour cadrer. Il a ensuite tenté un geste malin du pied droit à la 21e, avant de solliciter sérieusement Greif d’une frappe puissante à bout portant une minute plus tard. Mais cette entame prometteuse n’a pas été suivie d’une prestation suffisamment consistante. Plus discret par la suite, il a perdu plusieurs ballons, dont un à la 42e minute. Bien servi par Doué en profondeur (55e), l’ancien du Barça a encore failli ouvrir le score, mais le portier de l’OL s’est imposé. Idem à la 64e. Il a été remplacé par Senny Mayulu à la 65e. Le jeune entrant a ouvert le score d’une frappe puissante d’en dehors de la surface à la 72e, trompant Greif (1-0).

Olympique Lyonnais

- Greif (6) : le Slovaque a réalisé un match solide en multipliant les arrêts importants pour maintenir l’OL à flot face à la domination parisienne. Il s’est notamment illustré devant Doué et Ferran Torres en première période, puis face à Vitinha après la pause. Toutefois, il a fini par céder à la 72e minute sur la frappe puissante de Mayulu. Malgré ce but encaissé, il a longtemps retardé l’échéance grâce à ses interventions décisives mais n’a rien pu faire sur la frappe splendide de Godts (83e). Frustrant.

- Athekame (4) : obligé de tenir face au dangereux Désiré Doué, le Suisse a tenu son rang en première période. Auteur de plusieurs récupérations de balle intéressantes, il a tenté quelques dédoublements en vain. Au retour des vestiaires, il a été plus en difficulté face au flux continu sur son côté et a été plusieurs fois pris à revers. Absent offensivement au fil des minutes, il a connu un deuxième acte plus compliqué.

- Bacher (5) : très solide en première période, il a souvent mis son pied ou sa tête pour évacuer le danger des abords de la surface lyonnaise. Peu pressé, il s’est même autorisé plusieurs percées qui ont permis au bloc lyonnais d’avancer. Au retour des vestiaires, il a tenu son rang et a été globalement en place malgré les deux buts inscrits par Paris.

- Niakhaté (4) : le Sénégalais a été plus en difficulté ce soir. Malgré quelques interventions rassurantes en première période, sa relance a été trop hasardeuse et il n’a pas su ressortir proprement sous la pression. En seconde période, il a craqué sous la multiplication des offensives parisiennes et a été malmené sur le deuxième but de Godts en étant pris dans son dos puis facilement éliminé.

- Abner (5) : le défenseur brésilien a réalisé un match assez actif, en se montrant disponible sur son côté gauche et a plus que tenu son rang face aux attaquants parisiens sur son côté. Il a bien résisté face aux accélérations adverses, mais a manqué de précision dans certaines phases offensives et a commis plusieurs fautes. Il a donc apporté de l’engagement, mais aurait pu se montrer plus juste dans ses interventions.

- Morton (4) : il a livré un match courageux au milieu, en participant aux efforts défensifs lyonnais et en essayant de relancer proprement malgré la forte pression parisienne. Il a tenté de créer du danger sur coup franc à la 18e minute, sans réussite. Cependant, il a eu du mal à peser dans la construction du jeu et à aider l’OL à conserver le ballon face à la domination du PSG. Au retour des vestiaires, il a été l’auteur de quelques récupérations de balle mais n’a pas pesé. Remplacé par Himbert (90e).

- Tessmann (4) : titulaire inattendu dans l’entrejeu rhodanien, l’Américain avait comme mission de couper les lignes de passes adverses et faire des prises à deux sur Doué. En première période, il l’a plutôt bien fait et a été même percutant sur quelques prises de balle. Précieux défensivement en première période, il a été plus submergé au retour des vestiaires malgré un bon sens de l’anticipation. Il n’a rien pu faire face aux vagues parisiennes.

- Tolisso (5,5) : l’international français a réalisé un match consistant, dans un OL souvent contraint de défendre face à la domination parisienne. Il a participé aux efforts collectifs pour contenir le PSG et a colmaté de nombreuses brèches, mais a manqué d’influence dans la construction offensive. En patron, il a su hacher le jeu par de petites fautes ou en gardant le contrôle du cuir à plusieurs moments. Un match rassurant malgré quelques alertes physiques, surtout en première période. Remplacé par Kluivert (76e).

- Merah (3) : le joueur formé à l’OL a livré un match discret au milieu de terrain, dans une rencontre où l’OL a surtout dû défendre face à la possession parisienne. Généreux défensivement pour gêner les relances du PSG, il a eu du mal à peser offensivement et à aider son équipe à ressortir le ballon. Remplacé à la 76e minute par Nartey après un carton jaune reçu quelques secondes auparavant, il n’a pas réussi à véritablement faire la différence dans cette rencontre et a couru dans le vent.

- Nuamah (4) : en première période, il a été le Lyonnais le plus dangereux. Percutant, il a souvent essayé de faire la différence par la vitesse et des changements de direction. Parfois maladroit dans ses choix offensifs, il n’a pas su tirer profit des maigres situations rhodaniennes. En seconde période, il a été parfaitement tenu par la défense et n’a plus existé.

- Duranville (5) : le jeune ailier a montré de bonnes choses offensivement avec une frappe dangereuse à la 32e minute qui a obligé Safonov à détourner le ballon en corner. Il s’est aussi bien battu pour conserver le ballon sous pression et a participé aux contres lyonnais. En revanche, il a manqué de précision dans certaines phases, avec un centre capté facilement par Safonov à la 59e minute, même s’il a continuellement fait la différence sur son côté avec une technique souvent impressionnante (77e). Emoussé, il a été remplacé par Kaïl Boudache (82e).